Star Citizen: aperto un server test con cap giocatori aumentato

Cloud Imperium Games ha annunciato tramite il proprio forum ufficiale la creazione di un nuovo PTU (Public Test Universe) per Star Citizen. Si tratta di un nuovo server di prova dedicato a un dettaglio specifico: l’aumento del numero massimo di giocatori da cinquanta a sessanta.

Vediamo il messaggio del team di Star Citizen, in traduzione: “Stiamo aprendo un Public Test Universe con il cap dei giocatori aumentato a 60 dal classico 50. Si tratta di un setup sperimentale e la versione del gioco è identica a quella dell’universo live, semplicemente con 10 giocatori extra. Il nostro obbiettivo è di raccogliere dati sulle performance e sulla stabilità mentre facciamo degli aggiustamenti aggiuntivi al cap; sarebbe ottimo se ci segnalaste ogni stranezza sperimentata.”

“Per favore, indicate ogni problema, qualsiasi limitazione nelle prestazioni o impatti negativi che siano esclusivi del Public Test Universe, quindi non presenti nel live. Gentilmente, includete immagini e video quando appropriato. È importante notare che si tratta esclusivamente di un test e non è rappresentativo di qualsiasi cambiamento a lungo termine che potrebbe essere in arrivo.”

Un utente ha anche registrato una sequenza di gioco di Star Citizen in 4K che potete vedere poco sopra. Per ora, stando alle prime segnalazioni, sembra che le prestazioni siano valide e non ci siano particolari problemi in questa versione. Attualmente non possiamo sapere se gli sviluppatori decideranno di aumentare la grandezza di ogni server da 50 a 60 giocatori o se per caso creeranno server separati. È anche possibile che 60 sia solo un valore di partenza e che il team voglia puntare ben più in alto, facendo però test graduali.