Star Wars 1313: in rete spuntano altre due immagini del progetto cancellato

Proprio diversi giorni fa vi avevamo mostrato una immagine spuntata in rete dell’ormai progetto cancellato Star Wars 1313. Vi abbiamo raccontato la sua storia e di come la Disney, dopo l’acquisizione della LucasArts, avesse deciso di cancellarlo creando malumore tra gli appassionati della saga e del genere action. Ebbene, quest’oggi in rete sono spuntate altre due immagini del titolo con protagonista il giovane Boba Fett.

Gli screenshot sarebbero stati ripresi da momenti in game, ed infatti possiamo vedere quelli che sembrano degli spezzoni di cutscene che andrebbero quindi a riprendere il precedente screen di alcuni giorni fa. Rimane curioso il fatto che questi abbiano dei dati relativi al rendering. Otto anni fa, la software house aveva dichiarato che il titolo girava su un PC di fascia alta equipaggiato con una scheda grafica targata NVIDIA. Rimane probabile che questa sia stata una NVIDIA GeForce GTX 680, capace quindi di ottenere quei numeri.

Nonostante Star Wars 1313 sia stato ufficialmente cancellato rimane curioso che in questi giorni stiano spuntando degli screenshot relativi al titolo. Seppur il gioco non vedrà mai la luce, magari potrebbe essere preso in considerazione per videogames futuri della saga. Visto l’incredibile successo dovuto alla serie TV The Mandalorian rimane quindi probabile che Disney abbia drizzato le antenne. Non possiamo ancora saperlo, ed infatti tutto quello che possiamo fare è speculare. Sicuramente l’uscita di Star Wars Jedi: Fallen Order ha fatto tornare la speranza e la voglia di raccontare storie al di fuori della saga cinematografica o fumettistica. Speriamo quindi che venga ancora intrapresa questa strada e che Star Wars 1313 possa essere un punto di riferimento per i titoli futuri.

Cosa ne pensate di questa notizia? Come avete reagito alla cancellazione di Star Wars 1313? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative ai titoli di una delle saghe più amate dal pubblico.