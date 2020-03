Star Wars 1313: in rete spunta una immagine del progetto cancellato

Chi si ricorda di Star Wars 1313? Chi ha detto si ha sicuramente versato una piccola lacrima sul proprio viso. Per chi invece questo nome lo stranisce facciamo un piccolo passo indietro. Nel 2012 la LucasArts stava lavorando ad un gioco di Star Wars di prossima generazione chiamato appunto 1313. Il protagonista sarebbe stato un giovane Boba Fett, probabilmente uno dei personaggi più amati del brand. Il titolo quindi avrebbe escluso la “Forza” e si sarebbe concentrato più sull’universo della saga che ha fatto innamorare milioni e milioni di persone. In tutto ciò, se non bastasse, il gioco sarebbe stato molto simile ad Uncharted e quindi molto veloce, spettacolare ed adrenalinico.

Quest’oggi dal nulla su Reddit è spuntata quindi una nuova immagine del progetto cancellato. Lo screenshot, tratto da una sezione in game, mostra quello che i giocatori potevano aspettarsi a livello grafico e quantitativo. Detto onestamente, potrebbe rivaleggiare tranquillamente con l’ottimo Star Wars Jedi: Fallen Order di Respawn Entertainment uscito poco tempo fa. Qui sotto potete ammirare la foto.

La cancellazione di Star Wars 1313, dovuta principalmente da Disney, ha dato inizio ad un periodo di totale incertezza, portando nelle case di tutti gli appassionati dell’opera di Georger Lucas opere mediocri come i due Battlefront di DICE e la cancellazione ulteriore del progetto dei ragazzi di Visceral Games. L’uscita di Jedi Fallen Order, acclamato da pubblico e critica, ha fatto sicuramente ben sperare ad un futuro migliore del brand, probabilmente riuscendo a diventare la reincarnazione dell’ormai cancellato Star Wars 1313.

