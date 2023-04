Star Wars Jedi: Survivor, sequel dell’acclamatissimo Fallen Order, è finalmente arrivato e tutti noi appassionati di Guerre Stellari non vedevamo davvero l’ora. L’ultima fatica firmata Respawn Entertainment è infatti l’ennesima occasione per scoprire, passo dopo passo, tanti piccoli particolari che rendono l’universo Lucasfilm uno dei più spettacolari della storia dell’intrattenimento.

Nel corso degli anni sono davvero, davvero tantissimi i videogiochi che hanno contribuito a elevare sempre di più il valore di un franchise che, dal cinema alla letteratura alle serie TV, si è comprensibilmente guadagnato la nomea di crossmediale. Senza alcun tipo di dubbio.

Quello che vogliamo fare oggi è accompagnarvi alla (ri)scoperta di alcuni dei titoli che ci hanno portato fino a questo punto: noi di Game Division abbiamo selezionato 5 videogiochi indimenticabili a tema Star Wars, che speriamo riescano a rievocare qualche bel ricordo in ciascuno di voi. Allora, pronti per un viaggio in una galassia lontana lontana?

5 videogiochi indimendicabili a tema Star Wars

Star Wars: Knights of the Old Republic

Iniziamo con quello che, con tutta probabilità, è il videogioco di Star Wars più amato di sempre. Knights of the Old Republic non ha certo bisogno di presentazioni, per un titolo che dalla sua uscita (che risale ormai a ben vent’anni fa) non ha mai smesso di appassionare e affascinare i giocatori da ogni parte del mondo.

Dopo aver raggiunto il successo con Baldur’s Gate e con l’indimenticabile Neverwinter Nights, BioWare si è trovata di fronte a una sfida davvero importante: alzare ulteriormente l’asticella, trovandosi tra le mani uno dei franchise più celebri dell’intera storia della cultura pop. Il risultato finale? Un capolavoro senza tempo, nonché uno dei giochi di ruolo più apprezzati del suo periodo e non solo.

Star Wars: Knights of the Old Republic ci mette nei panni di Revan, personaggio che diverrà vero e proprio cardine dell’universo espanso, in un’avventura ambientata circa 4000 anni prima degli eventi di Una nuova speranza. Un viaggio che il giocatore potrà plasmare a proprio piacimento, scegliendo passo dopo passo chi diventare e come vivere la propria avventura. Il successo del gioco ha spinto LucasArts alla produzione di un sequel – realizzato da Obsidian e pubblicato a inizio 2005 – e, nel 2021, all’annuncio di un remake che tutti noi speriamo possa vedere la luce il prima possibile.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

A oggi sono più di 100 i videogiochi legati alla saga di Guerre Stellari e, come immaginabile, ce n’è davvero per tutti i gusti. Si va dagli strategici ai giochi di corse, fino ad arrivare a… Delle divertentissime avventure ambientate in un universo realizzato interamente di LEGO. Ebbene sì: LEGO Star Wars è un piccolo franchise a sé stante che, riprendendo storie e tematiche della saga originale, ci restituisce uno sguardo originale e irriverente sul franchise ideato da George Lucas.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (2022) è forse l’esempio maggiore da questo punto di vista, sviluppato da Traveller’s Tales e capace di riadattare con un certo stile i 9 film della Skywalker Saga. Tre trilogie dove rivivere, in un’avventura capace di intrattenere grandi e piccini, tutta la magia di Guerre Stellari anche in modalità multigiocatore.

Certo, si tratta più di un passatempo che di un capolavoro irraggiungibile… Ma è sufficiente qualche minuto di gioco per innamorarsi perdutamente di un’opera che, al netto di tutto, riesce a rendere giustizia a un franchise in continua espansione.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Cambiamo totalmente genere con un altro salto indietro nel tempo, tornando ancora all’anno 2003. Vi ricordate di Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy? Sviluppato dalla software house americana Raven Software, nota al pubblico per titoli come Hexen e Soldier of Fortune, il gioco ci mette nei panni di Jaden Korr: un ambizioso studente della scuola di Luke Skywalker e pupillo di Kyle Katarn, il protagonista del prequel Jedi Outcast.

Il nostro viaggio ci porterà alla scoperta di un nuovo pericolo che minaccia la pace della galassia: il culto Sith dei Discepoli di Ragnos, intenzionati a resuscitare il temibile signore oscuro Marka Ragnos. A contraddistinguere l’avventura troviamo una forte enfasi sull’utilizzo della spada laser, con buona parte dei combattimenti che sfrutteranno l’arma più amata da ogni fan della saga, e un’atmosfera in grado di rievocare la magia dei film in maniera originale e azzeccata sotto moltissimi aspetti.

I lavori su un ulteriore sequel della saga Jedi Knight non sono purtroppo mai cominciati, nonostante il buon successo di critica e pubblico e l’iniziale desiderio di portare avanti un progetto davvero molto promettente. Chissà che il futuro non ci riveli qualche sorpresa: del resto la storia dei videogiochi ci ha già regalato, in passato, qualche gradito ritorno che non tutti si aspettavano. Chissà…

Star Wars Jedi: Fallen Order

Siamo nel 2019, e il mondo sta per ammirare L’ascesa di Skywalker: ultimo capitolo della nuova trilogia concepita da J. J. Abrams. Con il mondo in trepidante attesa per quest’ultima grande avventura, siamo di fronte allo scenario perfetto per il debutto di un’opera che in effetti otterrà un ottimo responso sia dall’utenza che dalla stampa di settore: stiamo parlando del già citato Fallen Order, realizzato da Respawn Entertainment e uscito in grande stile a metà del mese di novembre.

Il gioco è un action RPG ambientato cinque anni dopo l’Epurazione, dove vestiremo i panni di Cal Kestis: ex-Padawan ormai nascosto sul pianeta Bracca, dove lavora come rottamatore dopo essersi lasciato alle spalle il suo passato da aspirante Cavaliere Jedi. Le circostanze faranno sì che il nostro protagonista ritorni sui suoi passi, e starà a noi accompagnarlo in un viaggio all’insegna dell’avventura che in molti considerano una delle migliori storie ambientate nell’universo di Guerre Stellari degli ultimi anni.

Star Wars: Battlefront II

Chiudiamo con un ultimo salto nel tempo, riportandovi alla mente una delle esperienze videoludiche più divertenti legate al franchise. Stiamo parlando di Star Wars: Battlefront II, non del discusso reboot ma del titolo originale sviluppato da Pandemic Studios nel 2005. Il gioco racconta le vicende che vanno dalle guerre dei cloni all’ascesa al potere dell’Impero, con una narrazione fatta di estratti dal diario di bordo di un clone soldato della Legione 501.

Insieme alla Campagna, breve e comunque non punto focale del titolo, troviamo una serie di modalità dove i giocatori possono vivere un’esperienza dinamica, frenetica e ricca di tanti dettagli che si rifanno all’amatissima saga cinematografica. In Azione immediata, potremo scegliere uno scenario e iniziare subito una battaglia contro la fazione avversaria: l’Impero contro l’Alleanza Ribelle o la Repubblica contro la Confederazione dei Sistemi Indipendenti. In Conquista galattica sceglieremo una fazione e, al comando di una flotta, ci troveremo a dover conquistare tutti i tredici pianeti della galassia partendo dai tre in nostro possesso.

In tutto ciò potremo indossare i panni degli eroi che tutti noi conosciamo (da Han Solo a Darth Vader, fino a Luke Skywalker e moltissimi altri), in un’esperienza che vissuta in modalità multiplayer riusciva a regalare ore e ore di divertimento senza limiti. Bei tempi davvero, verrebbe da dire.

Abbiamo visto insieme cinque videogiochi indimenticabili ambientati dell’universo di Guerre Stellari: cinque testimonianze di quanto il franchise, anche a distanza di decenni, riesca a catturare l’attenzione e il cuore degli appassionati da ogni parte del mondo. Stiamo parlando, del resto, di un brand dal valore immenso anche e soprattutto a livello culturale: i nostri figli, i nostri nipoti e probabilmente anche le generazioni seguenti continueranno a conoscere (e speriamo, ad apprezzare) l’opera che George Lucas ha concepito nell’ormai lontano 1977. E questo, più di tutto, è un indicatore di quanto sia importante questa saga. Oggi più che mai.

Vi lasciamo come sempre invitandovi a dirci la vostra: quali sono, per voi, quei titoli davvero indimenticabili dedicati a Star Wars? Raccontatecelo nei commenti, non vediamo l’ora di scoprire insieme a voi le tante storie di un universo così speciale e sempre unico nel suo genere.