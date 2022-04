Da quando la Lucasfilm ha deciso di tornare prepotentemente a spingere sui videogiochi, abbiamo potuto assistere a una serie di nuovi progetti molto interessanti che ci riporteranno nei mondi dei franchise più popolari al mondo. Oltre a progetti su Indiana Jones e il grandissimo ritorno di Monkey Island, il brand di Star Wars è sicuramente quello più gettonato, con una marea di titoli in arrivo da qui al prossimo futuro.

Da quanto sappiamo ad oggi, Lucasfilm Games, insieme a diversi studi di sviluppo, hanno già annunciato una manciata di giochi ambientati nell’universo di Star Wars. Tra questi ci sono più progetti targati Respawn Entertainment (compreso il sequel di Jedi Fallen Order), una nuova avventura targata Quantic Dream, un nuovo open world narrativo in via di sviluppo presso Ubisoft Massive Entertainmenti, e un titolo online che sta venendo realizzato da Zynga, ovvero Star Wars Hunters.

Ma non ci si ferma qui, dato che Lucasfilm Games e Skydance New Media hanno annunciato proprio di recente un nuovo progetto videoludico legato al franchise di Star Wars. Purtroppo sappiamo ancora poco su questo nuovo titolo, ma l’annuncio ufficiale sottolinea come si tratterà di un avventura d’azione fortemente cinematografica che ci racconterà una nuova storia originale ambientata nella galassia lontana lontana.

We are proud to announce that @LucasfilmGames is teaming up with Skydance New Media to create a richly cinematic action-adventure with an original story set in the legendary Star Wars galaxy. Read more here: https://t.co/JAUwSgAeoz pic.twitter.com/4tr4yUZNS3

— Star Wars (@starwars) April 19, 2022