Star Wars Battlefront 2: una mod inserisce Baby Yoda nel gioco

Nonostante il servizio in streaming Disney+ non sia ancora disponibile in Italia, hanno fatto il giro del mondo le immagini di un nuovo adorabile personaggio di The Mandalorian, la nuova serie TV ambientata nell’universo di Star Wars. Un fan sta creando una mod che inserirà il nuovo amatissimo personaggio all’interno di Star Wars Battlefront 2.

L’utente di Reddit Nanobuds1220 ha svelato che la sua mod che includerà il personaggio di Baby Yoda in Star Wars Battlefront 2 è ancora in lavorazione. Come si può già vedere in un post condiviso su Reddit, il personaggio non presenta ancora degli occhi abbastanza adorabili, ma Nanobuds1220 sta procedendo a migliorarlo nel miglior modo possibile.

Baby from StarWarsBattlefront

Non è ancora ben chiaro quale forma prenderà Baby Yoda nel gioco una volta che la mod sarà installata nella versione per PC del titolo DICE. Tuttavia, dato che coloro che possono usare la Forza sono resi dei personaggi giocabili nelle partite di Battlefront 2, è probabile che verrà aggiunto come uno di quei personaggi speciali selezionabili.

Ormai sono lontani i bruschi periodi iniziali di Star Wars Battlefront 2, ma il titolo DICE continua ad avere un’appassionata community e a ricevere diversi aggiornamenti costanti. Sono attesi per dicembre infatti dei nuovi update tutti dedicati al nono episodio della nuova trilogia cinematografica, L’Ascesa dello Skywalker. Siete curiosi di provare questa nuova mod dedicata a Baby Yoda?