Star Wars Battlefront 2: Rise of the Skywalker sarà al centro dell’update di dicembre

Star Wars Rise of the Skywalker sarà al centro dell'update di dicembre di Star Wars Battlefront 2, lo sparatutto online di EA e DICE.

DICE ed Electronic Arts hanno annunciato una serie di nuovi contenuti in arrivo all’interno di Star Wars Battlefront 2 durante il mese di settembre. I giocatori PC, PlayStation 4 e Xbox One potranno darsi battaglia all’interno delle foreste aliene di Felucia e prendere il controllo di un nuovo personaggio, il Clone Commando. La Guerra dei Cloni, inoltre, sarà al centro della nuova modalità PvE dedicata alla cooperativa, che ci permetterà di combattere su molti pianeti come Geonosis, Kamino, Kashyyyk, Naboo e Ryloth. Inoltre, potremo giocare in single player con la modalità Azione Istantanea.

La Guerra dei Cloni, però, non è l’unico film che sarà alla base di un futuro aggiornamento. È infatti stato annunciato che Star Wars Rise of the Skywalker sarà il tema del nuovo update di dicembre. Una scelta abbastanza scontata, visto che il film sarà disponibile dura lo stesso mese, ma rimane lo stesso un’informazione che farà felici i fan della saga.

Attualmente non ci sono informazioni ufficiali sui contenuti di tale update, ma è probabile che ci sarà modo di lottare all’interno di nuove mappe basate sui luoghi chiave di Rise of the Skywalker. Inoltre, potrebbero essere introdotti nuovi personaggi o varianti di altri già conosciuti, come Palpatine e Rey. Quest’ultima, senza fare spoiler, appare in un “formato” inedito all’interno dell’ultimo trailer: molti stanno speculando su quale sia il significato di quella scena.

Diteci, quali sono le vostre speranze per il gioco? Credere che il nuovo update legato al nuovo film saprà donare tante novità a Star Wars Battlefront 2?