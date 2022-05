Quando era ancora LucasArts a gestire direttamente i giochi basati sul franchise di Guerre Stellari, Star Wars Battlefront era forse uno dei progetti più amati dai fan. L’amarezza di non vedere un terzo capitolo è ancora presente nei fan, ma qualcuno può vantarsi di averne almeno una copia. Stupiti? Tranquilli, vi spieghiamo il tutto.

La vicenda nasce da un post di Reddit, dove l’utente MissFeepit ha spiegato di come un parente del suo fidanzato all’epoca lavorasse per un team che si occupava di effettuare, probabilmente, test su alcuni giochi. Tra questi era presente anche la versione PSP di Star Wars Battlefront 3. Il gioco era stato infatti oggetto di alcuni test prima della sua cancellazione, ma successivamente tutte le copie distribuite in maniera confidenziale e tutti gli asset sono stati distrutti. Tutti tranne uno, appunto, che ora è nelle mani di un vero e proprio fan.

A testimonianza dell’intera vicenda, l’utente Reddit ha deciso di allegare alcune foto che proverebbero il possesso di questa copia. “Non ne abbiamo trovate altre online, dunque penso che il mio ragazzo abbia l’unica copia di questo gioco di Star Wars cancellato”, ha scritto l’utente MissFeepit sul suo post Reddit. Nelle foto è possibile vedere il disco, senza ovviamente key art e alcune immagini off screen.

Ora, è chiaro che diffondere sui social materiale di questo genere possa violare un qualsiasi tipo di NDA, ovvero accordo di non divulgazione. La copia è però nelle mani di un soggetto terzo alla società che si occupava di testing, dunque con molta probabilità non ci saranno conseguenze. Anzi, una in realtà sì: il non avere tra le mani una versione completa del gioco. Un vero e proprio “crimine” contro i giocatori, che non avranno mai a disposizione una vera avventura di Star Wars per la vecchia console portatile di Sony.