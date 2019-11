Star Wars Battlefront: vendute 33 milioni di copie totali

Electronic Arts ha annunciato nella giornata di oggi che i due episodi di Star Wars Battlefront hanno registrato 33 milioni di copie.

Cresce sempre più l’attesa per Star Wars Jedi Fallen Order, titolo a cura di Respawn Entertainment in arrivo il prossimo 15 novembre per PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC. Il titolo si incentrerà in questo caso sull’esperienza in single-player, a differenza dei precedenti titoli del franchise.

È proprio in merito a questo che nel corso della giornata di oggi Electronic Arts ha annunciato che i due titoli di Star Wars Battlefront, I e II, hanno totalizzato ad oggi ben 33 milioni di copie vendute, complessivamente su tutte le piattaforme disponibili.

Nella fattispecie, inizialmente le aspettative di vendita nel 2017 per Star Wars Battlefront 2 erano piuttosto basse, soprattutto a causa delle controversie nate dalle transazioni, che poi sono state ritirate in un secondo momento dagli stessi sviluppatori di DICE. Ciò nonostante, il titolo è riuscito a registrare delle ottime vendite come il primo episodio uscito nel 2015 (nonostante non si conoscano esattamente i dati di vendita dei due titoli presi singolarmente), cosa che ovviamente fa ben sperare Electronic Arts per l’imminente Star Wars Jedi Fallen Order, in uscita tra poco più di due settimane.

Ricordiamo che, ad oggi, Star Wars Battlefront II riceve ancora aggiornamenti da parte degli sviluppatori, tra cui ad esempio l’arrivo di una modalità in cooperativa per il multiplayer online, nuovi pianeti e anche nuovi personaggi giocabili.