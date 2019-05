Star Wars Jedi: Fallen Order, data e orario della presentazione dell’E3 2019

Il primo gameplay ufficiale di Star Wars Jedi: Fallen Order sarà mostrato all'E3 2019. La fiera losangelina si fa sempre più vicina.

Su Star Wars Jedi: Fallen Order si sono sentite numerosi voci di corridoio, che affermavano che il gioco sviluppato da EA e Respawn Entertainment sarebbe stato tra i protagonisti di questo E3 2019. Adesso abbiamo nuove conferme e informazioni da potervi fornire per quanto riguarda la data e l’orario prevista per la sua presentazione ufficiale.

Sembra che Electronic Arts abbia fissato tutto minuziosamente per la presentazione all’E3 2019 del gameplay di Star Wars Jedi: Fallen Order. La data prevista è domenica 9 giugno alle 18:30 ore italiane, esattamente un’ora prima della conferenza che terrà Microsoft dove è possibile che il gioco possa fare un’altra apparizione. La presentazione del primo gameplay del gioco verrà trasmessa tramite una livestream sul canale YouTube di EA.

Sicuramente un evento da non perdere sia se avete amato la saga di Guerre Stellari che i vecchi videogame per le console passate. I giocatori in questo nuovo gioco dedicato a Star Wars vestiranno i panni di Kal Kestis, un giovane apprendista Jedi costretto ad affrontare la dura realtà e le minacce che lo circondano. La narrazione di Fallen Order si colloca tra l’episodio III: La vendetta dei Sith e l’episodio IV: Una nuova speranza.

Secondo il Game Director di Electronic Arts, Stig Asmussen, il gioco sarà assolutamente incredibile, anche se a molti l’idea di poter giocare solamente una modalità single player non è piaciuta molto e ha fatto storcere il naso a qualcuno. La data di uscita di Star Wars Jedi: Fallen Order è prevista per il 15 novembre di quest’anno per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Quanto hype avete nei confronti del gioco? Credete che il nuovo gioco di Guerre Stellari possa essere uno dei vostri prossimi acquisti?