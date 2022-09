È quasi passato un anno intero da quando è stato presentato Star Wars Eclipse, la nuova grande produzione targata Quantic Dream ambientata all’interno della galassia lontana lontana. Ancora oggi del gioco non si è visto altro al di fuori del trailer d’annuncio apparso durante gli scorsi The Game Awards 2021, ma di recente lo studio è tornato a parlare del titolo nel corso di una nuova intervista che ci chiarisce alcune delle ambizioni dello studio.

A prendere parte all’intervista è stato il CEO di Quantic Dream Guillaume de Fondaumiere, il quale ha parlato direttamente con la redazione di IGN Japan. “Con Star Wars Eclipse manterremo sicuramente tutti gli elementi fondamentali di un gioco Quantic Dream: storia molto forte, personaggi d’impatto, più personaggi giocabili e, naturalmente, daremo ai giocatori la possibilità di cambiare, attraverso le loro azioni e decisioni, come si svolgerà la storia”.

Sebbene Quantic Dream stia affrontando una serie di cambiamenti nella pubblicazione dei propri nuovi giochi, dopo aver abbandonato il supporto di PlayStation, non era scontato che lo studio rimanesse ancorato al proprio DNA. Nonostante questo, però, il CEO dello studio ha sottolineato che Star Wars Eclipse fornirà anche diverse novità. “Abbiamo dichiarato molto chiaramente che stiamo facendo un’avventura ricca d’azione, quindi anche gli elementi d’azione saranno molto importanti”.

A oggi è ancora incerto il periodo di lancio di Star Wars Eclipse, e a parte queste informazioni manca ancora molto da scoprire su questa prossima produzione Quantic Dream. Questo però non è l’unico titolo attualmente in sviluppo presso il team, e giusto qualche settimana fa è stato annunciato che lo studio farà da publisher per l’avventura sottomarina Under The Waves, titolo che sta venendo realizzato da un team più piccolino chiamato Parallel Studio.