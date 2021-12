Star Wars Eclipse vi ha conquistato? Mettevi l’anima in pace: è lontano anni luce

Annunciato durante i TGA 2021, Star Wars Eclipse ha saputo sicuramente conquistare il grande pubblico. Nonostante i leak che hanno un po’ rovinato la sorpresa, il gioco si è dimostrato molto solido a livello di atmosfera ed era solo questione di tempo prima che il solito e prolifico Tom Henderson, uno dei leaker di maggiore affidabilità divulgasse dei nuovi dettagli, ovviamente ancora da confermare nella sua interezza.

Partiamo dal team di sviluppo al lavoro. Sappiamo già che Quantic Dream è al lavoro sul gioco. In pochi però sanno che Star Wars Eclipse è attualmente in sviluppo presso due sedi differenti dello sviluppatore parigino. A Parigi, David Cage e il suo team stanno scrivendo la storia e proprio l’autore di Heavy Rain è coinvolto tantissimo in questa fase del progetto.

Per quanto riguarda invece lo sviluppo vero e proprio, ci sono dei piccoli problemi a livello di engine che il team sta superato. Si tratta di una sfida decisamente grande per gli sviluppatori: stando a quanto riportato da Henderson, infatti, Star Wars Eclipse non è sviluppato con Unreal Engine 5 ma con un engine interno, non creato per gli open world. Quantic Dream è infatti alla ricerca di oltre 60 persone all’interno della sede di Parigi, ma fatica a trovare personale per via delle denunce e degli scandali emersi nella sede principale della software house.

A few things on #StarWarsEclipse – Being written by QD Paris (David Cage is very much involved)

– Eclipse is believed to be around 3-4 years away MINIMUM

– QD Paris is currently struggling with hiring staff (I wonder why) — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 10, 2021

Ora arrivano le “brutte” notizie. Nonostante il titolo sia stato annunciato solamente nelle ultime 48 ore con un filmato in computer grafica, non debutterà presto. In molti forse potevano pensare ad un 2022/2023 come finestra di lancio di Star Wars Eclipse ma la verità è che il gioco non è previsto fino al 2025/2026 come finestra minima. La situazione è ovviamente ancora incerta e quindi il titolo potrebbe arrivare, clamorosamente, verso la fine della generazione. Questo spiegherebbe anche l’assenza delle piattaforme di destinazione all’annuncio. Insomma, ci vorrà ancora un bel po’ di tempo prima di immergersi in questa nuova avventura di Guerre Stellari.