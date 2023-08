In una dimostrazione di abilità e passione, un italiano fan di Star Wars ha portato l’esperienza di gioco di Star Wars: Fallen order su un nuovo livello, trasformando il gioco in un’opera visiva incredibile. L’artefice di questa straordinaria mod grafica, Giulio “Massihancer” Guglielmi, che ha condiviso il risultato del suo lavoro attraverso un video in 8K (da ammirare).

La mod grafica, realizzata con l’utilizzo di Reshade, si focalizza sulla miglioramento dell’illuminazione globale e delle riflessioni in raytracing. Ciò ha portato a un netto innalzamento della qualità visiva del gioco, conferendogli un’atmosfera cinematografica attraverso un accurato color grading e l’introduzione di una mod fotocamera. Ma le innovazioni non si fermano qui: Massihancer ha introdotto anche effetti di profondità di campo e illuminazione delle spade laser, sfruttando il potenziale del Filmic Bloom e del Depth of Field.

Quello che rende questa mod ancora più incredibile è la possibilità di godere di tutte queste migliorie in una risoluzione 8K, grazie all’impiego di una potente RTX 4090. Nonostante l’eccezionale aumento dei dettagli grafici, Massihancer assicura che il gioco mantenga una fluidità impeccabile a 60 fps fissi, offrendo un’esperienza di gioco molto fluida.

Ma le sorprese non finiscono qui: Massihancer ha annunciato che a breve renderà disponibile la sua mod per un altro titolo amato dai fan di Star Wars, Star Wars: Battlefront, tramite la sua pagina Patreon. Un motivo in più per provarla su un bello schermo.