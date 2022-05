Acclamato da tutti come uno dei giochi migliori di Guerre Stellari, Star Wars Jedi Fallen Order è di recente finito nell’occhio del ciclone per alcuni episodi di discriminazione che sarebbero avvenuti nel corso del suo sviluppo. A riportarli ci ha pensato Nora Shramek, che all’epoca ricopriva il ruolo di lighter e tech artist all’interno di Respawn Entertainment.

Per ovvie ragioni, i commenti e le dichiarazioni non possono essere verificate. Nonostante ciò vi invitiamo a mantenere un tono civile nei commenti alla notizia.

Le parole di Nora Shramek metterebbero in mostra un team di sviluppo non inclusivo. Tutto è cominciato quando nel team si è proposto di inserire come protagonista un personaggio di colore. La risposta dai piani alti non si è fatta attendere. “Abbiamo già due persone di colore all’interno del gioco”, le parole che sarebbero state pronunciate. Non solo. Qualcuno è andato avanti, affermando che le persone di carnagione nera avrebbero dovuto subire un trattamento diverso in fase di modellazione. “Penso che tutte le persone nere dovrebbero avere una pelle più luminosa, perché in natura le persone di colore hanno una pelle più oliosa rispetto alle altre”. Un commento che ovviamente non è stato ben accettato all’interno del team.

Come tutti noi ben sappiamo, alla fine per interpretare Cal Kestis (protagonista di Star Wars Jedi Fallen Order) è stato scelto Cameron Monaghan. “Quando ci hanno detto l’attore scelto per il ruolo del protagonista ho pensato ‘Diamine, hanno scelto il più bianco tra i maschi'”, le parole di Nora Shramek dichiarate sul suo profilo Twitter.

Le accuse di discriminazione e razzismo non possono, almeno per ora, essere smentite. Electronic Arts e Respawn Entertainment non si sono ancora espresse in merito. Restiamo in attesa di un eventuale chiarimento da parte del team di sviluppo o del publisher. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutti gli aggiornamenti dal mondo dei videogiochi.