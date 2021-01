Star Wars: in sviluppo un nuovo Knights of the Old Republic?

Tra i primi annunci di questo 2021, il ritorno di Lucasfilm Games ha sicuramente sorpreso ed entusiasmato diversi appassionati. Insieme all’annuncio del nuovo gioco di Indiana Jones sviluppato da MachineGames e di un nuovo Star Wars di Ubisoft, la compagnia rinata ha già confermato che nuovi progetti sono ancora in attesa di essere presentati nel futuro. Stando a recenti rumor, tra questi giochi ci sarebbe anche il ritorno di Knights of the Old Republic.

Questa voce di corridoio sta girando sul web grazie a diverse fonti, tra le quali spicca anche Bespin Bulletin; uno degli insider più accreditati che seguono da vicino l’universo di Star Wars. Stando a questo insider in particolare, un nuovo capitolo della serie di giochi Knights of the Old Republic sembra essere effettivamente in fase di sviluppo presso uno studio di sviluppo misterioso ancora senza un nome.

Seguendo le dichiarazioni di Bespin Bulletin, il ritorno di Star Wars Knights of the Old Republic sarebbe quindi in sviluppo, ma non presso i suoi creatori originali. Questo è quello che emerge al momento da quest’ultima voce di corridoio, con il team di sviluppo ancora senza nome che potrebbe riferirsi a un team che non ha nulla a che fare con Bioware o Electronic Arts; con quest’ultima compagnia che non deterrà più l’esclusività sullo sviluppo dei giochi ambientati nella galassia lontana lontana.

Come accade spesso con questi rumor, vi consigliamo di prendere il tutto con le dovute attenzioni. Al momento, quello che sappiamo con certezza è che Lucasfilm Games ha intenzione di proporre diverse nuovi giochi di Star Wars. Che il ritorno di Knights of the Old Republic sia uno dei piani all’interno della compagnia americana? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.