Star Wars Jedi Fallen Order, sarà svelata la nascita della base Starkiller di Episodio 7?

Star Wars Jedi Fallen Order ci svelerà come è nata la base Starkiller che abbiamo visto nell'episodio 7? Secondo un utente di Reddit, sì.

Con l’arrivo della nuova trilogia, Star Wars si è espanso con tanti nuovi elementi, portando avanti la trama dei film originali. Abbiamo vissuto (e vivremo, visto che Episodio 9 deve ancora uscire) nuove battaglie, incontrato nuovi personaggi e visto il lato chiaro e il lato oscuro della Forza scontarsi. Ci sono alcune informazioni, però, che i film non hanno dato, come ad esempio il modo esatto in cui è nato il Primo Ordine e, sopratutto, come è nata la base Starkiller che abbiamo modo di vedere all’interno di Episodio 7.

Proprio quest’ultimo dettaglio potrebbe essere svelato all’interno di Star Wars Jedi Fallen Order, nuovo gioco di Electronic Arts e Respawn Entertainment. Secondo quanto segnalato da un utente di Reddit, all’interno del gioco il pianete Ilum sarà una location importante. I grandi scavi minerari dell’Impero, a quanto pare, ricordano fortemente la conformazione vista nei nuovi film.

Ilum non è un nuovo pianeta; all’interno della serie animata Star Wars The Clone Wars scopriamo che Ilum è un pianeta sacro al pari di Jedha di Rogue One, e include molti cristalli Kyber. I giovani Padawan vengono inviati sul pianeta nel loro viaggio per diventare Jedi: molti di essi trovano lì il cristallo Kyber che darà potere alla loro spada laser.

In passato, varie teorie dei fan hanno supposto che il Primo Ordine avesse preso controllo di Ilum per costruire la base Starkiller. Ora, questo leak sembra confermare la questione. Ovviamente non potremo sapere se è vero fino a domani, ovvero il giorno di uscita di Star Wars Jedi Fallen Order. Diteci, voi cosa ne pensate di tutto questo? È un dettaglio interessante, oppure vi importa solo prendere la vostra spada laser e combattere gli avversari di Cal Kestis?