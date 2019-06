Star Wars Jedi: Fallen Order, Disney inizialmente non era convinta dal progetto

Inizialmente Disney non era convinta dal progetto alla base del futuro lavoro di Respawn, ossia Star Wars Jedi: Fallen Order.

Uno dei titoli di punta di questo inverno è senza ombra di dubbio Star Wars Jedi: Fallen Order, opera di Respawn Entertainment ispirata al celebre franchise fantascientifico. Se però oggi il titolo è oramai praticamente realtà, la gestazione del progetto è stata decisamente difficoltosa.

A quanto pare infatti Disney si è rivelata più titubante del previsto riguardo al progetto ma, grazie all’intermediazione dei dirigenti di Respawn, alla fine anche il celebre colosso è rimasto affascinato dalla storia raccontata in Fallen Order e ha dato il proprio benestare ai lavori.

Vince Zampella ha infatti dichiarato: “Lavorare con lo story group di Disney è fantastico, hanno moltissime opinioni. Ora siamo allineati decisamente bene con loro, ma inizialmente erano abbastanza titubanti riguardo il fare un titolo sui Jedi: è un argomento veramente prezioso per loro”. Zampella ha poi aggiunto trionfante: “Alla fine il nostro titolo contiene proprio Jedi nel nome: direi che abbiamo fatto un ottimo lavoro!”

Il dirigente di Respawn Entertainment ha inoltre concluso la propria intervista affermando come Star Wars Jedi: Fallen Order per lui sia un sogno che diventa realtà, in quanto fan di lunghissima data del leggendario franchise partorito dalla mente di George Lucas.

Fallen Order sarà disponibile il prossimo 15 Novembre 2019 su Xbox One, PC e PlayStation 4.

Che ne pensate di questa notizia, anche voi condividevate le allora preoccupazioni di Disney? Ora che Star Wars Jedi: Fallen Order si è mostrato all’E3 2019 in un lungo e dinamico video gameplay siete più fiduciosi della bontà del progetto di Respawn? Fateci sapere le vostre personali opinioni a riguardo direttamente nei commenti!