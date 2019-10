Star Wars Jedi Fallen Order necessita di 32 GB di RAM

Star Wars Jedi Fallen Order chiede 32 GB di RAM: questo è quanto afferma lo store ufficiale di EA, Origin. Ecco tutte le informazioni ufficiali.

Il periodo autunnale è ormai iniziato e con esso arrivano pian piano tutti i grandi giochi di fine 2019. I nomi in ballo sono molti: fra essi c’è anche un certo Star Wars Jedi Fallen Order, una nuova avventura d’azione single player sviluppata da Respawn Entertainment e pubblicata da Electronic Arts. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Ora, sono state anche svelati i requisiti minimi e consigliati: sfogliandoli, però, si nota un dettaglio non da poco; Star Wars Jedi Fallen Order richiede 32 GB di RAM.

Ovviamente si parla dei requisiti consigliati, non di quelli minimi, ma non di meno è un valore non da poco. Vediamo però, prima di tutto, i requisiti minimi:

OS: Windows 7/8.1/10 64-bit

Processore (AMD): FX-6100 o equivalente

Processore (Intel): i3-3220 o equivalente

Memoria: 8 GB

Scheda grafica (AMD): Radeon HD 7750 o equivalente

Scheda grafica (Nvidia): GeForce GTX 650 o equivalente

DirectX: 11

HDD: 55 GB

Per quanto riguarda i requisiti consigliati:

OS: Windows 7/8.1/10 64-bit

Processore (AMD): Ryzen 7 1700 o equivalente

Processore (Intel): i7-6700K o equivalente

Memoria: 32 GB

Scheda grafica (AMD): RX Vega 56 o equivalente

Scheda grafica (Nvidia): GTX 1070 o equivalente

DirectX: 11

HDD: 55 GB

Una richiesta di 32 GB di RAM sembra a dir poco esagerata per l’attuale generazione di videogame; viene addirittura il sospetto che si tratti di un errore. Attualmente non ci sono informazioni aggiuntive: aspettiamo di ricevere altre dichiarazioni da parte di Electronic Arts o Respawn Entertainment. Diteci, voci cosa ne pensate? Credete che si tratti di un errore, oppure serviranno proprio 32 GB?