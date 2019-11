Star Wars Jedi Fallen Order: due bug costringono i giocatori a ricominciare il gioco

In questi giorni i giocatori che si stanno godendo Star Wars Jedi Fallen Order, dovrebbero procedere con cautela e, se possibile, trovare un modo per eseguire il backup dei loro salvataggi. Stiamo venendo a conoscenza di due sezioni di gioco in cui dei glitch stanno bloccando alcuni giocatori, lasciandoli senza alcun modo di avanzare e l’unico modo per sbloccare la situazione è quello di ricominciare una nuova partita.

A riportare le problematiche è stata la redazione di Kotaku che ha raccolto due testimonianze in particolare: la prima riguarda un punto sul pianeta di Dathomir, che i giocatori possono visitare solamente dopo un paio d’ore trascorse nel gioco. Il bug avviene solamente in alcune delle poche aree esplorabili all’inizio perché le altre saranno raggiungibili in un secondo momento una volta sbloccati alcuni poteri.

Entrando nel dettaglio, c’è un punto dove i giocatori non sarebbero autorizzati a passare, ma alcuni sono riusciti ad accedervi con un salto, ritrovandosi così imprigionati in una zona di mappa che dovrebbe restare preclusa nelle prime ore. Arrivati a quel punto infatti non sarà più possibile tornare indietro e nemmeno andare avanti perché all’inizio non si avranno alcuni dei poteri necessari ad esplorare ulteriormente il pianeta. L’unica soluzione, quindi, è quella di ricominciare il gioco da capo, sempre se non si hanno dei salvataggi in backup.

Il secondo punto critico si trova in una sequenza scriptata sul pianeta di Kashyyyk. In questa sezione la pressione di un tasto avrebbe dovuto far sì che il compagno droide attaccasse due nemici. Secondo alcune segnalazioni però questa azione non funziona e lascerebbe il giocatore nuovamente bloccato, incapace di avanzare alla parte successiva del livello. Il riavvio del gioco non aiuta nemmeno in questo caso dato che il file di salvataggio non riporta il giocatore abbastanza indietro.

Al momento sia Respwan Entertainment che EA non hanno proferito parola su queste problematiche, mentre sul forum EA sono già molti gli utenti che stanno segnalando questi bug. Siete incappati anche voi in uno di questi glitch? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.