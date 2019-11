Star Wars Jedi Fallen Order: streamer costruisce un controller a forma di Spada Laser

La scorsa settimana sicuramente è stata molto importante per le uscite di novembre. Durante lo scorso venerdì infatti siamo stati testimoni all’arrivo nei negozi di giochi mastodontici come Pokémon Spada e Scuda ed ovviamente anche il tanto attesso Star Wars Jedi Fallen Order. Durante lo scorso weekend molti giocatori e streamer si sono divertiti a sperimentare le sfide della nuova opera Respawn. Tuttavia qualche giocatore ha deciso di portare “la sfida” ad un livello superiore cambiano un po’ le regole del gioco (anche se non in maniera vera e propria).

Già in passato siamo stati testimoni di streamer che si sono dilettati ad affrontare svariati giochi con metodi di controllo molto alternativi da quelli proposti dal gioco stesso. Tra gente che finisce Dark Souls utilizzando la chitarra di Guitar Hero ed altre stranezze simili, ad unirsi al coro sarebbe anche lo streamer Rudeism. Il giocatore neozelandese ha deciso di rimanere “in tema” all’argomento e quindi affrontare le sfide di Star Wars Jedi Fallen Order grazie a un controller a forma di Spada Laser.

Here's my custom motion controller for Jedi: Fallen Order in full glory! 🖐️💨

Swinging attacks, deflecting blaster shots, motion-controlled Force powers – I'm so so happy with how it turned out.

Jamming it some more later tonight (12hrs away!) https://t.co/JqVyRA4eXp pic.twitter.com/W9Ocv6W5Dz

— Rudeism (@rudeism) November 17, 2019