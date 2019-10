Star Wars Jedi Fallen Order: combattimento in stile Dark Souls, ma difficoltà accessibile

Star Wars Jedi Fallen Order propone un sistema di combattimento in stile Dark Souls, ma con una difficoltà accessibile. Ecco i dettagli.

Respawn Entertainment ed EA pubblicheranno a breve Star Wars Jedi Fallen Order, il nuovo action adventure ispirato all’universo sci-fi di George Lucas. Gli sviluppatori hanno recentemente spiegato che uno degli obbiettivi principali era di proporre un sistema di combattimento melee (in stile souls-like) basato sulla spada laser, facendo in modo di mantenere la sensazione di potenza di quest’ultima. Un altro obbiettivo, inoltre, era dare libertà nella scelta della difficoltà. Qual è il problema di tutto questo? Creare un gioco che non si riduca a scontri basati su un singolo colpo di Spada Laser.

Eliminare tutti i nemici in un colpo renderebbe l’idea della forza della nostra arma, ma non sarebbe affatto divertente. Per ovviare a questo problema, il team ha deciso di introdurre un metro di “blocco” dei colpi per alcuni nemici. Se gli Stormtrooper base possono cadere in un colpo, i nemici più forti eviteranno i colpi o li pareranno: solo dopo aver rotto la loro guardia sarà possibile eliminarsi con un colpo fatale di Spada Laser (sì, come Sekiro, con più laser). Il sistema di combattimento è molto più simile a un souls-like (schivate e parate devono mescolarsi agli attacchi), che a un gioco d’azione classico che ci chiede di colpire il più possibile (come Star Wars Il Potere della Forza).

Un altro punto sul quale il team ha lavorato molto è il livello di sfida. A differenza dei souls-like che usano la difficoltà come elemento di design, Star Wars Jedi Fallen Order si vuole rendere accessibile a tutti i giocatori e sono quindi stati ideati quattro livelli di difficoltà. Ovviamente, non si può semplicemente dare più salute agli avversari per renderli più forti se si vuole mantenere la sensazione di potenza della Spada Laser. Per questo motivo le difficoltà si basano su tre indicatori: tempismo dei parry (ovvero la parata che devia l’attacco avversario), danno ricevuto e aggressività dei nemici. Ogni livello di difficoltà va a modificare questi parametri.

Gli sviluppatori affermano che “Star Wars è per tutti. Vogliamo attirare una grande varietà di giocatori. Voglio che anche mio nipote sia capace di giocare questo gioco, perché è un grande fan di Star Wars“. Diteci, voi cosa ne pensate?