Star Wars Jedi: Fallen Order, nuovi dettagli su durata e difficoltà

Uno dei producer dell'attesissimo Star Wars Jedi: Fallen Order ha svelato nuovi dettagli sulla durata e sulla difficoltà del titolo.

Uno dei primi titoli mostrato all’E3 2019 appena conclusosi è stato Star Wars Jedi: Fallen Order, lavoro di Respawn Entertainment che ha decisamente colpito diversi fan e attirato l’interessa di buona parte della community. Il lungo trailer mostrato in tale occasione non ha però pienamente soddisfatto la fame di notizie di molti giocatori, che hanno cominciato a farsi diverse domande.

Due delle questioni più gettonate riguardano sicuramente la durata e la difficoltà del titolo. Il fatto che Star Wars Jedi: Fallen Order sarà infatti in linea di massima su binari ha messo sull’allarme diversi giocatori, preoccupati di trovarsi di fronte un’avventura completabile in una manciata di ore. A quanto pare non sarà però fortunatamente così.

All’E3 2019 Coliseum Vince Zampella e Stig Asmussen, rispettivamente boss e game director di Respawn, hanno infatti rivelato ulteriori informazioni riguardo durata e difficoltà dell’attesissimo titolo. Star Wars Jedi: Fallen Order non sarà quindi sicuramente corto ma neanche eccessivamente lungo. Non aspettiamoci quindi un’avventura da 5 ore ma neanche qualcosa che ci tenga impegnato per diverse decine di ore.

Riguardo la difficoltà il discorso si fa decisamente più interessante. Sebbene il titolo prenda infatti più di un’ispirazione dai celebri Dark Souls e Sekiro non dovremo aspettarci un gioco ostico come i due capolavori di From Software. Fallen Order sarà un titolo certamente impegnativo, ma non a quel livello.

Per provare con mano la veridicità di tali informazioni non ci resta che aspettare qualche mese: Fallen Order sarà rilasciato il 15 Novembre su PlayStation 4, Xbox One ePC.

Che ne pensate di queste notizie, fiduciosi su questo nuovo titolo del celebre franchise?