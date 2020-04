Star Wars Jedi Fallen Order, FIFA e altri giochi EA in arrivo su Google Stadia

Come annunciato con qualche giorno d’anticipo, qualche istante fa è stato trasmesso un nuovo Stadia Connect, l’evento targato Google dove sono stati annunciate le diverse novità che arriveranno nel futuro di Google Stadia. La piattaforma di gaming in streaming del colosso americano non ha ancora compiuto un anno di vita e pian piano sta cominciando a espandersi sia nelle funzioni che nella libreria dei giochi disponibili come molti titoli targati EA come Star Wars Jedi Fallen Order.

Dopo una breve introduzione tenuta da Phil Harrison, è stato annunciato che Star Wars Jedi Fallen Order farà il suo debutto su Stadia durante questo autunno. Il titolo sviluppato da Respawn Entertainment sarà il primo dei titoli Electronic Arts ad approdare sulla piattaforma di cloud gaming della compagnia di Mountain View.

Nel corso di questo inverno invece, EA rilascerà su Google Stadia anche i prossimi titoli sportivi dei franchise di Madden e FIFA. Queste tre nuove aggiunte andranno ad rendere ancora più varia la biblioteca di Stadia, permettendo agli amanti delle produzioni EA di ritrovare le proprie saghe preferite anche sulla piattaforma gaming di Google.

L’annuncio dell’arrivo di questa tripletta di giochi targata Electronic Arts è stato solo una delle ultime novità targate Google Stadia annunciate durante l’ultimo Stadia Connect. Dopo esser stata lanciata lo scorso novembre solo per gli utenti Founders, lo scorso mese Google Stadia ha aperto le porte anche al resto degli appassionati regalando i primi due mesi di abbonamento Stadia Pro. Cosa ne pensate dell’arrivo dei titoli EA su Google Stadia?