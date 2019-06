Star Wars Jedi Fallen Order: perché Respawn non ha usato il Frostbite?

Star Wars Jedi Fallen Order non è stato sviluppato con il Frostbite di EA ma con Unreal Engine 4: perché? Respawn Entertainment ci spiega i motivi.

Respawn Entertainment, sviluppatore di Titanfall e Apex Legends, ha svelato mesi fa che il suo prossimo gioco, Star Wars Jedi Fallen Order, è stato sviluppato tramite Unreal Engine 4. Questa dichiarazione ha sorpreso molti, visto che di norma i team interni di Electronic Arts prediligono l’uso del Frostbite.

A questo riguardo si sono espressi il game director, Stig Asmussen, e il CEO di Respawn, Vince Zampella, parlando ai microfoni di Game Informer. È stato dichiarato che “il Frostbite non è nemmeno stato preso in considerazione” quando è venuto il momento di scegliere l’engine per Star Wars Jedi Fallen Order. “Quando abbiamo creato il team, ovvero molto prima di Star Wars, ero l’unica persona che ne faceva parte e sapevamo che dovevano iniziare ad assumere un po’ di persone e che avremmo dovuto creare tutto da zero. Ho fatto qualche ricerca su Unreal: c’erano un altro paio di opzioni, ma non il Frostbite visto che all’epoca non eravamo ancora parte di EA.”

Asmussen ha poi spiegato di aver fatto qualche test con Unreal e di esserne rimasto colpito, scoprendone la potenza, e che il team è stato molto contento di usarlo. Ha aggiunto che “non c’è stato alcun obbligo di utilizzo del Frostbite: il team non ha dovuto cambiare il modo nel quale realizza le cose normalmente.” Zampella ha spiegato che “Il Frostbite è un motore di sviluppo che EA usa internamente. In quel periodo eravamo un team esterno, quindi non era a nostra disposizione. Ora, in quanto parte di EA, è alla nostra portata, ma abbiamo comunque scelto ciò che è meglio per il gioco.”

Sappiamo che il Frostbite è un engine potente ma che ha creato spesso problemi agli sviluppatori: questo motore è stato ideato e supportato da DICE per lo sviluppo di Battlefield ed è quindi perfetto per gli sparatutto in prima persona e per la distruttibilità ambientale, ma non è di facile utilizzo per giochi in terza persona come Dragon Age e Mass Effect. Star Wars Jedi Fallen Order, quindi, potrà contare su un motore più sicuro.