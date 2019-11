Star Wars Jedi Fallen Order: niente prova gratis su EA Access, il rischio spoiler è troppo alto

Star Wars Jedi Fallen Order non sarà testabile con la prova gratuita di EA Access perché il rischio spoiler è troppo alto: EA si fa perdonare, però.

Star Wars Jedi Fallen Order sarà rilasciato a breve e, in qualità di gioco di Electronic Arts, fa parte del pacchetto di EA Access. Di norma, gli abbonati hanno accesso alla prova gratis, così da decidere se acquistare il titolo solo dopo averlo testato in prima persona: l’opera di Respawn Entertainment, però, non ha questa possibilità inclusa. Perché?

Electronic Arts spiega di averla disabilitata poiché il rischio spoiler è troppo alto. Star Wars Jedi Fallen Order, dopotutto, è un gioco che punta molto sulla componente narrativa e la prova a tempo è stata pensata per i giochi online, tipici di EA. Fortunatamente l’editore ha deciso di farsi perdonare con una serie di bonus sostitutivi, ovvero uno sconto del 10% e alcuni elementi cosmetici dedicati alla nave e al drone.

I suddetti bonus sono disponibili per tutti i tipi di sottoscrizioni ad EA Access, sia mensile che annuale. EA Access è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, mentre su PC è disponibile Origin Access, che ha una lista di giochi più ampia.

Star Wars Jedi Fallen Order è certamente un gioco molto interessante. Ieri, inoltre, abbiamo avuto modo di scoprire la lista completa dei trofei in italiano: ovviamente controllandoli c’è un grandissimo rischio spoiler, ma ci permettono di farci un’idea di quello che ci attende; potete trovare la lista a questo indirizzo. Vi ricordiamo inoltre che attualmente è già possibile fare il pre-load su Origin.

Se invece preferite gli sparatutto agli action adventure, allora sarete interessati al lavoro del modder italiano MassiHancer, che ispirandosi a The Mandalorian, nuova serie live action di Disney +, ha creato una mod grafica per Star Wars Battlefront di DICE.