Star Wars Jedi fallen Order: il gioco si riempie di mod

Star Wars Jedi Fallen Order è uscito da più di una settimana e sta allietando tutti gli appassionati dell’universo creato da George Lucas. Nonostante il titolo sia sul mercato da relativamente poco tempo, la community di modder si è già data un gran da fare e ha proposto un buon numero di mod a completa disposizione dei giocatori.

Quelle che vanno per la maggiore sono le mod che vanno a modificare l’aspetto del gioco come reshader, FX, effettivi visivi, illuminazione e anche l’aspetto del modello di Cal. A tal proposito si potrà anche cambiare del tutto il volto di Cal Kestis rendendolo più simile al personaggio di Ben Skywalker, o aggiungere al protagonista dei baffi o del fango in viso.

Le mod disponibili al momento si trovano tutte all’interno del NexusMods, comprensive di istruzioni per installarle all’interno di Star Wars Jedi Fallen Order. In futuro arriveranno anche delle mod che andranno a cambiare tutti gli aspetti tecnici del nuovo gioco ambientato nell’universo di Star Wars, dalle texture fino al sistema di illuminazione.

Star Wars Jedi Fallen order è già disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC (via Origin e Steam), ma le mod sono applicabili solamente per le versioni PC del titolo sviluppato da Respawn Entertainment. Avete già provato qualche mod per Star Wars Jedi Fallen Order? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.