Star Wars Jedi Fallen Order: nuove modalità gratis disponibili, ecco il nuovo update

EA e Respawn Entertainment hanno rilasciato un nuovo update gratuito per Star Wars Jedi Fallen Order che aggiunte una serie di novità: “Meditation Traning”, la modalità “Nuovo viaggio +” e vari miglioramenti all’accessibilità, e non solo.

Il Nuovo viaggio + si sblocca dopo aver completato il gioco e permette di portare con sé tutti gli elementi cosmetici, i colori della spada laser sono tutti disponibili fin dall’inizio, si aggiungono una serie di elementi cosmetici legati al lato oscuro della Forza, l’uniforme dell’inquisitore, nuove parti per la spada laser, un cristallo kyber rosso e viene introdotta la modalità di allenamento “Meditation Training” che propone varie sfide aggiuntive.

La modalità meditazione di Star Wars Jedi Fallen Order è divisa in due: Combat Challenges e Battle Grid. La prima permette di combattere contro ondate di nemici da tutta la galassia, inclusi gli inquisitori imperiali delle fortezze. Ogni sfida ha i propri nemici e le proprie difficoltà, con un’arena dedicata. Ci sarà un sistema di punteggi a tre stelle. Si tratta di sfide per veterani e per la versione potenziata di Cal: non è saggio affrontarle all’inizio del proprio viaggio.

Battle Grid, invece, è una modalità sandbox che permette ai giocatori di creare i propri scontri. Il giocatore può selezionare la location, la grandezza della mappa, i nemici da affrontare e una serie di modificatori, come il livello difficoltà. Sono inclusi anche nemici speciali legati alle parti di trama del gioco (sulle quali non faremo spoiler). In modalità Nuovo viaggio +, inoltre, tutti gli scrigni già aperti rimarranno aperti e non ci sarà quindi rischio di scovarne di vuoti.