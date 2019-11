Star Wars Jedi Fallen Order: disponibile il preload su Origin

Nelle ultime ore è stato reso disponibile il preload di Star Wars Jedi Fallen Order sulla piattaforma.

Sono sempre meno i giorni che ci separano dall’esordio in tutto il mondo dell’attesissimo Star Wars Jedi Fallen Order, il nuovo titolo dedicato alla celeberrima saga di Guerre Stellari sviluppato dalla compagnia di sviluppo Respawn Entertainment, in uscita il prossimo 15 novembre per PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC.

In particolare, dopo il rilascio dei trofei della versione per PlayStation 4, nelle ultime ore abbiamo assistito ad alcune importanti novità per la versione PC: a partire dalla giornata di oggi, infatti, è disponibile il preload su Origin, la piattaforma digital delivery proprietaria di Electronic Arts, oltre che su Steam.

Al contrario degli altri titoli precedentemente usciti, però, Star Wars Jedi Fallen Order non sarà disponibile in anticipo con il servizio Origin Access Premier, ma potrà essere fruito esclusivamente a partire dal giorno d’uscita.

Vi ricordiamo che, a differenza dei precedenti titoli multiplayer basati sul franchise quali Star Wars Battlefront I e II, Star Wars Jedi Fallen Order sarà incentrato in toto sull’esperienza in single-player: vestiremo infatti i panni di Cal Kestis, un Jedi sopravvissuto al famoso Ordine 66 voluto dai Sith. Non ci resta dunque che attendere impazientemente l’uscita di questo titolo: voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!