Star Wars Jedi Fallen Order: un seguito potrebbe già essere in lavorazione

Tra le più grandi sorprese degli ultimi mesi dello scorso anno è impossibile non annoverare Star Wars Jedi Fallen Order, con il titolo di EA e Respawn Entertainment che è riuscito a rendere onore al celeberrimo franchise di George Lucas. Un’esperienza assolutamente valida, che a breve potrebbe ricevere addirittura un seguito.

Secondo quanto recentemente emerso, infatti, sarebbe attualmente in lavorazione un fantomatico Star Wars Jedi Fallen Order 2, con tanto di Respawn Entertainment attualmente alla ricerca di nuovi sviluppatori per portare a termine il progetto. La pagina delle posizioni aperte sul sito della software house, del resto, sembra non mentire.

Negli ultimi giorni hanno infatti capolino su tale pagina due annunci lavorativi per progetti legati a Star Wars. Si tratta di un Sound Designer e di un Senior Sound Designer. I due annunci di lavoro vanno ad aggiungersi ad altre posizioni aperte sempre direttamente collegate con il franchise fantascientifico, ma presenti da oramai diverso tempo, da ancor prima del lancio ufficiale di Star Wars Jedi Fallen Order.

L’eventuale annuncio di un seguito dell’ultimo lavoro di Respawn Entertainment sarebbe decisamente preso di buon grado da buona parte della community videoludica. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Star Wars Jedi: Fallen Order è stata una piacevolissima sorpresa, un action appagante per quanto riguarda il gameplay, capace di tenere incollato allo schermo per ore senza patire alcuna fatica. Da lodare in particolare il combat system, che a difficoltà elevata mette alla prova senza mai diventare però tedioso e costringere a rinunciare. Peccato per la trama e il lato tecnico, entrambi elementi che non riescono ad eccellere; forse, con qualche rischio e un pizzico di ambizione in più, il risultato sarebbe stato migliore.”