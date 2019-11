Star Wars Jedi Fallen Order: la nuova patch riduce i tempi di caricamento

Star Wars Jedi Fallen Order è uscito da ormai qualche giorno. Il nuovo gioco targato Respawn Entertainment, ambientato all’interno dell’immenso universo creato da George Lucas, è riuscito a sorprendere positivamente sia gli appassionati che la critica di tutto il mondo. Il gioco però, è uscito con delle leggere incertezze tecniche che stanno venendo prontamente sistemati dal team di sviluppo tramite delle patch correttive.

Questo primo aggiornamento iniziale non è massiccio, quindi non proporrà importanti correzioni, ma tramite la nota della patch possiamo notare che l’updateandrà a risolvere un problema che sembra causare dei rallentamenti nel gioco, e in più saranno ridotti i tempi di caricamento.

Il registro dell’aggiornamento è il seguente:

Risolto un problema di sfarfallio che veniva visualizzato sullo schermo durante la sezione di guida dell’AT-AT su Kashyyyk

Sistemato l’input dei tasti di selezione all’interno dei menù

Le impostazioni della risoluzione dinamica ora verranno salvate correttamente

Ridotti i tempi di caricamento

Questo primo aggiornamento verrà seguito da un supporto post lancio molto attivo da parte di Respawn. In futuro ci saranno nuove patch che andranno a correggere ulteriori tecnicità e verranno inseriti nuovi contenuti tramite dei DLC non ancora svelati. State giocando a Star Wars Jedi Fallen Order? Cosa ne pensate finora del nuovo gioco targato Star Wars? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.