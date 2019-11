Star Wars Jedi Fallen Order, i risultati dei primi test sulla versione PC

Dal 15 novembre Star Wars Jedi Fallen Order è disponibile sia su console che su PC e in concomitanza con l’uscita vi abbiamo spiegato il nostro parere e quali sono i driver AMD per giocarlo al meglio. In queste ore intanto arrivano i primi risultati dei vari test che vengono condotti con diversi tipi di configurazioni, uno di questi è quello del sito DSOGaming.

Il gioco è stato provato con un PC che monta un processore Intel i9 9900K con 16 GB di RAM DDR4 a 3600 Mhz. Per quanto riguarda la scheda grafica il test è stato condotto con una GPU NVIDIA RTX 2080Ti e i driver 441.20 GeForce. Star Wars Jedi Fallen Order in 4K su PC al livello massimo delle opzioni grafiche ha un framerate che oscilla tra i 44 e i 65 fps. Durante il gioco il valore resta abbastanza stabile tra i 52 e i 58 fps, mentre durante i filmati con il motore del gioco si raggiungono però cali sino a 44 fps.

Star Wars Jedi Fallen Order usa soltanto le DX11 e alcuni utenti parlano di problemi relativi a scatti durante il gioco e segnalati anche su schede grafiche più vecchie. Lo stesso tipo di fenomeno si è ripetuto, ad esempio, anche in un test di PCGamer condotto con una scheda GTX 980 che se nel complesso riesce a svolgere bene il suo compito su un settaggio di livello minimo presenta lo stesso tipo di fenomeno in particolare con l’ingresso e l’uscita dai menu. Sempre con questo tipo di scheda aumentando le impostazioni grafiche gli scatti diventano sempre più frequenti.

Star Wars Jedi Fallen Order è stato molto apprezzato dalla critica sia per il suo mix di diversi generi tra esplorazione e combattimento sia per la riproposizione particolarmente interessante delle meccaniche di gioco tipiche dei Soulsborne e di Sekiro. Nella nostra videorecensione avevamo tra l’altro avuto modo di riscontrare anche su PlayStation 4 delle incertezze dal punto di vista grafico giocandolo in modalità prestazioni sulla versione Pro della console.