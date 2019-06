Star Wars Jedi Fallen Order: disponibile un nuovo video con gameplay inedito

Star Wars Jedi Fallen Order si mostra con un nuovo trailer di gameplay da ben ventisei minuti con varie scene inedite. Ecco i dettagli.

Star Wars Jedi Fallen Order è il nuovo action-adventure di Respawn Entertainment, già creatori di Titanfall e Apex Legends. Nei panni di Cal, padawan salvatosi dall’Ordine 66, dovremo entrare a far parte della ribellione e sfuggire all’Inquisizione dell’Impero. All’E3 2019 abbiamo avuto modo di vedere il gioco in un video di gameplay di 15 minuti che ha messo in luce un’opera forse non particolarmente innovativa, ma di certo interessante per gli appassionati dei film.

Ora, è stato condiviso un nuovo video di gameplay, sempre in versione alpha, all’interno del quale possiamo vedere varie scene inedite, che includono anche un Camminatore AT-AT. Inoltre, è possibile rivedere la stessa fase di gioco dell’E3 2019, ma esplorata in modo diverso: pare quindi che il giocatore avrà più libertà del previsto. La serie di Metroid, infatti, è una delle fonti di ispirazione principali per Respawn Entertainment.

Quest’oggi abbiamo anche scoperto dei motivi per i quali Respawn Entertainment ha deciso di utilizzare l’Unreal Engine 4, piuttosto che il Frostbyte, come tipico per i team EA.

All’E3 2019 abbiamo avuto modo di assistere alla demo e vi abbiamo raccontato le nostre impressione nella nostra anteprima: “Fallen Order si dimostra quello che tutti più o meno immaginavamo: un gioco che non inventa nulla, ma nonostante questo risulta piacevole, ispirato dall’anima di Star Wars e sicuramente divertente. Il combat system, nella sua semplicità, ci ha convinto, anche se rimangono da valutare difficoltà e intelligenza artificiale dei nemici. Le fasi esplorative potrebbe risultare noiose se prive di varietà ma, come abbiamo detto, Respawn sembra avere le idee chiare, quindi siamo fiduciosi.”

“Non abbiamo potuto mettere gli occhi sul sistema di crescita del personaggio e sulla vastità del mondo di gioco. Sarà open World? Sarà diviso in macro-aree sullo stile di God Of War? Vedremo. Sicuramente quello che abbiamo visto ci ha convinto sulla bontà dell’operazione: novembre sarà il mese in cui tireremo veramente le somme, se nel frattempo però siete fan del brand e vi piacciono le esperienza action smosse da un certo tipo di varietà, Star Wars Jedi: Fallen Order potrebbe rispondere alle vostre esigenze.”