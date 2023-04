Ormai non manca molto all’arrivo su console dell’attesissimo Star Wars Jedi: Survivor, titolo che ci metterà di nuovo nei panni dell’esule Cal Kestis divenuto, suo malgrado, un Cavaliere Jedi nel corso degli eventi del precedente titolo (Jedi Fallen Order), ed ora pronto per una nuova impresa.

In arrivo questa settimana su PC e console, Jedi Survivor è certamente uno dei titoli più attesi di questo 2023 e, come avrete intuito dal titolo, la buona notizia è che oggi il gioco può essere vostro ad un prezzo davvero imperdibile, visto lo sconto applicato da eBay che ne abbassa il prezzo di preorder a soli 67,99€!

Indubbiamente si tratta di un affare, specie considerando che parliamo di un gioco che, già dalle premesse, parrebbe più che degno della nostra attenzione, visti gli ottimi risultati del suo prequel, che piacevolmente aveva sorpreso i fan di Star Wars, e non solo!

Ambientato a 5 anni dagli eventi del capitolo precedente, Jedi Survivor ha luogo all’apice del potere dell’Impero, ovvero quando i piani dell’Imperatore Palpatine sono ormai compiuto, e l’Ordine 66 è ormai stato eseguito, facendo purga dei tanti Jedi presenti nell’Universo, e costringendo i pochi sopravvissuti a darsi alla macchia.

Nei panni di Cal, dunque, cercheremo di fronteggiare la minaccia dell’Impero e dei suoi sgherri, cercando di rintracciare alcuni dei Jedi sopravvissuti con lo scopo, probabilmente, di riorganizzare le forze al servizio della Resistenza, in un titolo che fonde esplorazione, combattimenti e platform, fondendo meccaniche di combattimento souls, a mosse ed effetti spettacolari, tipici dei giochi più squisitamente action.

Parliamo, in sintesi, di un videogame che promette davvero molto bene e, per questo, vi invitiamo ad approfittare subito dell’offerta messa in campo da eBay, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

