Star Wars Jedi: Survivor apre il 2024 a soli 39€!

Siete ala ricerca di un bel gioco per la vostra PS5 da poter giocare in questi ultimi giorni di festa (e a seguire)? Allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa splendida offerta che Amazon sta dedicando all'ottimo Star Wars Jedi: Survivor, sequel del fortunato Jedi Fallen Order, ed oggi protagonista di un cospicuo taglio di prezzo, con uno sconto del 50% che ne abbassa il valore d'acquisto dai precedenti 79,99€ a soli 39,99€!

Star Wars Jedi: Survivor, chi dovrebbe acquistarlo?

Jedi Survivor è, anzitutto, un titolo consigliatissimo ai fan dell'universo di Star Wars, che con questo titolo potranno vivere un'avventura canonica ai confini della galassia, tornando a vestire i panni dello stoico Cal Kestis, personaggio interpretato dall'attore Cameron Monaghan, e già conosciuto nel titolo precedente. Ma al di la dei fan, Jedi Survivor è, anzitutto, un ottimo titolo adventure ed esplorativo, con un sistema di gioco che, prendendo ispirazione dal genere soulslike, si propone con un sistema di gioco impegnativo ma comunque decisamente più accessibile di quanto non fosse successo per i giochi From Software.

Nei panni di Kal, un ex Jedi che ha sopravvissuto all'Ordine 66, ci avventureremo quindi tra i pianeti, con lo scopo di opporci all'Impero dando manforte alla Resistenza, facendo il possibile per rintracciare i Jedi sopravvissuti e in esilio, in quella che è un'avventura dal sapore action lunga e impegnativa, ricchissima di missioni secondarie e caratterizzata da una forte componente narrativa.

Un titolo eccezionale che, come vi raccontammo anche in fase di recensione, era riuscito non solo ad ampliare le basi del già ottimo prequel, ma era addirittura riuscito a fare meglio, correggendo tutte quelle leggerezze che, all'epoca, resero Jedi Fallen Order un titolo divertente, ma non proprio memorabile.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al gioco, con l'invito ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, prima che l'offerta termini del tutto o che il prodotto vada esaurito.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!