Nonostante sia sbarcato sul mercato da relativamente poco tempo, Star Wars Jedi Survivor ha già saputo imporsi nel cuore dei giocatori, raccogliendo elogi anche tra la critica specializzata. Un successo annunciato, che trasporta nuovamente i possessori di PC, PS5 e Xbox Series in una nuova avventura nel mondo di Star Wars.

Un appuntamento per molti quindi imperdibile e a cui potete partecipare ora con quasi il 20% di sconto su Amazon. Decisamente non male, vero?

Star Wars Jedi Survivor è del resto un’opera che ha saputo rispettare le altissime aspettative che si portava dietro. Come racconta anche la nostra recensione, infatti: stiamo parlando di “un seguito imponente sotto tutti i punti di vista. Respawn Entertainment ha creato qualcosa con tanto cuore, dando vita a un’opera, che tra gameplay, messa in scena, level design e una trama tutto sommato ben orchestrata, ha dimostrato di meritare di stare tra i migliori videogiochi di questo 2023.”

Farlo proprio ora a poche settimane dal lancio con quasi il 20% di sconto è insomma un’offerta da non sottovalutare.

Oltre alla possibilità di acquistare l’ottimo Star Wars Jedi Survivor con quasi il 20% di sconto su Amazon, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare l’ultimo capitolo della saga basata su Star Wars a un prezzo formidabile.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!