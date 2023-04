Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno appena comunicato i requisiti di sistema ufficiali dell’atteso Star Wars Jedi Survivor, il seguito di Star Wars Jedi Fallen Order. Ve lo anticipiamo già da ora, non sono particolarmente esosi, speriamo che questo sia di buon auspicio per un’ottima ottimizzazione sui nostri PC.

Di Seguito i requisiti di Star Wars Jedi Survivor:

RACCOMANDATI CONSIGLIATI Sistema operativo Windows 10 a 64 bit Windows 10 a 64 bit RAM 8 GB 16 GB Caratteristiche CPU 4 core / 8 thread 4 core / 8 thread CPU AMD Ryzen 5 1400 Ryzen 5 5600X GPU AMD Radeon RX 580 RX 6700 XT CPU Intel Intel Core i7-7700 Intel Core i5 11600 K GPU Nvidia Nvidia GTX 1070 Nvidia RTX2070 Caratteristiche GPU DX12, 8 GB di VRAM DX12, 8 GB di VRAM Spazio D’archiviazione 155 GB SSD 155 GB

Come potete vedere le richieste non sono altissime e il gioco sembra poter girare su PC anche di 7-8 anni fa senza particolari problemi. Tuttavia va certamente sottolineato l’incredibile peso del gioco sugli SSD E HD, ben 155 GB, un peso enorme che onestamente non riusciamo a spiegarci. Per darvi un metro di misuro, Fallen Order pesava solamente 55 GB, 1/3 del nuovo Jedi Survivor. Le dimensioni dei giochi stanno chiaramente aumentando, ma non ci aspettavamo certamente un peso così grande per questo nuovo capitolo di Star Wars, ma questo è anche un segnale per indicare di quanto i titoli stiano diventando sempre più grandi, costringendoci ad acquistare dispositivi d’archiviazione maggiormente “spaziosi”.

Al di là del peso complessivo, il gioco si prepara alla sua release ufficiale che avverrà il prossimo 28 aprile su PC, Xbox Series X|S e PS5. Ovviamente non mancheremo di raccontarvi le nostre impressioni sul gioco con la recensione prevista nei giorni della release ufficiale.