Electronic Arts ha rilasciato la settima patch per Star Wars Jedi: Survivor, promettendo miglioramenti significativi su PS5, Xbox Series X|S e PC.



L’azienda ha concentrato i suoi sforzi soprattutto sulle versioni console, dove la modalità prestazioni è stata completamente rivisitata, e ora garantisce, finalmente, una fluidità di 60 fotogrammi al secondo, senza cali, grazie a una serie di ottimizzazioni mirate e, soprattutto, alla disabilitazione del Ray Tracing.

Per quanto riguarda la modalità qualità, EA ha apportato una serie di miglioramenti visivi e ridotto le fastidiose fluttuazioni del framerate, bloccandolo a 30fps.

Inoltre, la patch, ha aggiunto il supporto per il VRR per la versione PS5, migliorando ulteriormente l’esperienza di gioco su tutti gli schermi compatibili con questa tecnologia.

I giocatori PC, infine, possono godere di un’ottimizzazione generale e dell’introduzione del DLSS, il quale promette prestazioni migliori, specialmente, per le schede NVIDIA RTX. La patch ha anche risolto vari problemi, come la corruzione dei dati di salvataggio, crash vari, e un bug che impediva ai giocatori di recuperare i PE dopo la morte.

Inoltre, sono state apportate correzioni su tutte le piattaforme, comprese migliorie per i dettagli dei vestiti, una rinnovata gestione dell’illuminazione e un’interfaccia più pulita e leggibile.

Per quanto gli sforzi di EA siano encomiabili, siamo di nuovo di fronte a una release importante che, potenzialmente per delle deadline troppo punitive, è arrivata sul mercato piena di problemi tecnici, inquali hanno afflitto non solo i giocatori di tutto il mondo ma, soprattutto, le valutazioni date dalla critica di settore, la quale, per quanto abbia elogiato le ottime qualità di Jedi: Survivor, non è potuta rimanere impassibile di fronte alle gravi lacune tecniche, e di ottimizzazione, che hanno afflitto il gioco al lancio.