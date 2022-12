Uno dei grandi protagonisti degli ultimi TGA 2022 è stato senza dubbio Star Wars Jedi Survivor, il tanto atteso sequel di Jedi Fallen Order. Il nuovo gioco di Respawn Entertainment si è mostrato con un primo trailer d’annuncio molto denso di informazioni, il quale ci ha anche permesso di rivedere Cal Kestis in una forma smagliante. Ora, a distanza di qualche settimana da quel filmato, il team di sviluppo è tornato a parlare del suo prossimo titolo, svelando una manciata di interessanti dettagli.

Queste numerose nuove informazioni su Star Wars Jedi Survivor sono trapelate di recente grazie a una nuova intervista rilasciata da Stig Asmussen, Game Director del gioco, con la redazione di Gameinformer. La prima grande novità che proporrà Jedi Survivor sta nel sistema di combattimento, il quale avrà ben 5 diverse stance da usare. Questo significa che Cal sarà in grado di usare, oltre alla classica spada laser, anche una spada a doppia lama o un blaster.

Questa varietà si rifletterà anche sui nemici che incontreremo in questa nuova avventura. A differenza del primo capitolo, infatti, dovremo giocare cambiando questi cinque stili di combattimento a seconda dei nemici che ci troveremo di fronte. Non tutti gli stili funzionano con una data tipologia di nemici, per questo in Jedi Survivor Cal sarà più eclettico che mai nell’uso delle spade e delle armi.

Oltre al combattimento, ci saranno delle grandi novità anche in termini di esplorazione dei pianeti. Girovagare per le mappe sarà più soddisfacente sia per la grandezza delle ambientazioni, sia perché in Star Wars Jedi Survivor ci saranno delle cavalcature e non solo, dato che il gioco propone un’esperienza ancora più da metroidvania in 3D. Per ora è tutto, ma vi ricordiamo che il nuovo titolo di Respawn Entertainment uscirà il prossimo 17 marzo 2023 sulle piattaforme PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.