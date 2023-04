Benvenuti in un altro emozionante viaggio tra gli astri e i misteri di una galassia lontana lontana. In questa Star Wars Jedi Survivor Guida Completa, esploreremo le pericolose avventure di Cal Kestis e prenderemo parte al suo viaggio solitario nell’universo, alla ricerca di un posto in cui rifugiarsi dall’impero, ma sarà tutt’altro che semplice. Se vi state divertendo nell’odissea di quest’ultimo Jedi, vi proponiamo una guida passo passo a tutti i segreti e all’esplorazione per rendere il vostro viaggio ancor più memorabile. All’interno dell’articolo troverete i passaggi fondamentali per permettervi di progredire nella storia, ma anche tanti extra intriganti per puntare con efficienza al platino del gioco. Abbiamo anche fatto la recensione all’opera se volete approfondire il contenuto prima dell’acquisto.

La struttura di Star Wars Jedi Survivor Guida Completa è pensata per aiutarvi nei momenti di massima libertà in Star Wars Jedi Survivor, segnalandovi la posizione dei vari punti di interesse nei vari pianeti. L’idea è quella di accompagnarvi alla ricerca dei cimeli più rari e dei collezionabili necessari per ottenere i trofei più complessi e tediosi del titolo. Abbiamo deciso di non inserire il viaggio passo passo della vostra prima volta a Coruscant e a Koboh, per due motivi: ci tornerete successivamente con le abilità sbloccate, quindi vi si aprirà la mappa in molte direzioni, e sono considerabili due capitoli di introduzione alla meccaniche e all’esplorazione fino al saloon di Koboh, quindi marginali. Sono comunque presenti i collezionabili reperibili sin da subito per snellire la vostra ricerca. Vi ricordiamo, inoltre, che abbiamo fatto una guida ai trofei e al platino se desiderate qualche obiettivo preciso. Fateci sapere cosa ne pensate della nostra Star Wars Jedi Survivor Guida Completa!

Star Wars Jedi Survivor Guida Completa

Star Wars Jedi Survivor Guida Completa: Prima di Partire

Non serve darsi subito al completismo alla prima run, fate tutto dopo con comodo.

Prima di esplorare per bene i pianeti, sbloccate tutte le abilità di Cal.

Usate i punti abilità sugli stili che usate di più.

Dopo aver sconfitto un nuovo nemico, scannerizzatelo con BD-1.

Se trovate delle piante illuminate, raccoglietele sempre per i semi.

Parlate SEMPRE almeno una volta con tutti i personaggi.

Segnatevi sulla mappa le zone in cui dovrete ritornare.

Se vedete punti luminosi o scintillanti, non ignorateli.

Tutte le volte che potete far combattere un vostro alleato in battaglia approfittatene.

Coruscant

fammento di priorite: primo salvaggio a destra, poi su, sinistra e seguite la strada sopra il tetto a sinistra del punto di salvataggio pazienza oggetto

frammento di priorite: a sinistra dello scivolo d’acqua vernice della stanza chiusa sopra lo scivolo d’acqua

frammento priorite: caduti dal tubo in mezzo ai nemici, non andate subito avanti, ma tornate indietro e girate a sinistra. Usate il tubo per darvi lo slancio e raccogliete l’oggetto.

frammento priorite: prima di attivare il passeggio segreto che vi consente di tornare alla zona iniziale, dove c’è la zipline, troverete il frammento prima della porta, in basso a sinistra. Troverete un’insenatura sulla sinistra che, se oltrepassata, vi mettere alla mercé di un droide sulle vostre tracce.

Essenza della forza: dopo aver messo KO il primo inquisitore della vostra avventura, nella stanza con la bestia imprigionata, andate a sinistra nella zona di stoccaggio. Guardate a sinistra per notare una luce fluttuante, poi proseguite verso l’insenatura nel muro.

Frammento di priorite: a sinistra della porta dell’hangar, dopo aver battuto il gruppo di nemici capeggiati da un epuratore ed aver usato la corda.

Koboh

Frammento di priorite: nel luogo dello schianto Gola. Dopo aver sconfitto i due droidi da battaglia, entrate nella caverna e andate a sinistra. Usate il muro per salire sulla sporgenza davanti a voi.

Essenza della salute: nella zona della diga in rovina, dentro il covo della creatura mostruosa che ha fatto fuori due droidi davanti a voi.

Frammento di priorite: nella diga in rovina, a destra del ponto bloccato dalla pece.

Frammento di priorite: nella diga in rovina, andata sopra la diga semi distrutta e poi scendete a sinistra verso le mine capaci di inseguirvi. Entrate nella grotta e avrete sulla sinistra un passaggio verso l’entroterra. Seguitelo, distruggete il droide incursore e salite. A destra troverete una stradina verso una zona con due grandi falò. In quello a sinistra ci sarà il minerale.

Essenza della forza: usate le mine ad inseguimento nell’area della Diga in Rovina. Fatevi inseguire da una, mentre correte verso il muro in basso a destra. Sconfiggete la creatura e usate la corda a sinistra per salire. Prima di attivare l’ascensore, troverete l’essenza.

Frammento di priorite: nella meta meridionale, troverete l’oggetto dentro il grande capanno con i generatori, dove c’è la torretta protetta dallo scudo magnetico. Entrare nella struttura e guardate a destra.

Punto abilità: nel tunnel del contrabbando di Greez, nella zona con tutti i nemici e le stalattiti.

Frammento di priorite: si trova sulla destra del grande cancello nel Rio della truffa. Non andata verso il portone, ma andata a curiosare sulla destra, rasente al muro. In messo a delle piante noterete un bagliore sotto una roccia.

Disco dati: nella zona della Spaccatura basaltica, dopo aver sconfitto il Mogu infuriato, salite sopra la struttura dietro di lui e troverete l’oggetto in alto a sinistra.

Disco dati: nella zona del passaggio per la spaccatura, dove c’è la zip line, prendere il filo e arrivate all’altro capo. Presa la linea, aspettate fino alla fine della traiettoria, poi saltata quando Cal si sgancia da solo per raggiungere la zona in alto. L’oggetto sarà davanti a voi.

Contenitore Stim: nella zona della Spaccatura basaltica, dopo aver sconfitto il Mogu, salite sulla struttura e andate a dentra, invece di proseguire dritto. Troverete la capsula in basso a destra, accanto al dirupo.

Disco dati: al secondo piano della camera della ragione, sopra l’area con due ponti attraversabili e poco dopo lo scan effettuato che racconta di un “incontro segreto”.

Disco dati: nella zona della spaccatura basaltica, dove l’area irrespirabile. Davanti allo strapiombo pieno di quella strana sostanza, non cadete giù, ma andate a destra e usate i rampicanti per raggiungere una piccola grotta. Lì ci sarà il disco.

Essenza della salute: nella zona della boss fight contro Dagan Gera.

Frammento di priorite: dietro la cascata al punto di meditazione nelle Pozze di Nekko.

Frammento di priorite: dopo aver preso la cavalcatura Nekko, risalite il pavimento bagnato e vi troverete dinnanzi ad una grotta, lì dentro vi aspetta l’oggetto.

Frammento priorite: presente nell’ultimo edificio prima del cingolatore nell’Insediamento perduto.

Jedha

Atterrati salite sulle tre rocce davanti a voi, usate il muro e lasciatevi scivolare a destra. Salite sul muro a destra e seguire il cornicione di pietra. Saltate dunque sulla sporgenza e attivate la scorciatoia. Salvate al punto di meditazione e vi troverete dinnanzi alle mura del monastero. Cadete alla vostra destra per andare verso le campane da preghiera, correte velocemente verso la colonna caduta e entrate nel tempo. Abbattete i nemici e aprite il forziere per un collezionabie. A destra della struttura, invece, sopra un muretto attaccato alle possenti mura, troverete una pergamena. Tornando, invece, al punto di meditazione, andate a sinistra e passate sopra i pilastri con il rampino per dirigervi all’altro tempio. Non toccate la sabbia più di 2 secondi, occhio.

Dentro la struttura potrete uccidere il primo Sutaban della vostra avventura. Continuando sul lato destra del tempo, tornando all’entrata, potrete camminare rasente al muro per evitare la sabbia e arrivare in una zona con una pergamena per terra, un eco e dei nemici. Guardate sotto alla discesa e usate il rampino. Seguite la trave e salite sui pilastri per arrivare al baule con il vestito Viandante e uno strano squarcio. Dentro troverete la sfida “Tradizione distorta”. Per andare alla nuova area, vi basterà andare a sinistra del tempo a destra della zona, passare sopra le rocce cadute e usare la Forza sul cancello enorme. Passate oltre e, davanti a voi, vedrete un gruppo di nemici combattere, lì ci sarà una pergamena. Sulla destra proseguirete. Scivolate giù, evitate il mostro saltando oltre e usate il rampino per salire sulla colonna centrale dell’area.

Seguire il cornicione e cadete sull’asta. Usatela per andare dall’altra parte, poi sfruttate il muro a destra per avanzare. A destra troverete una pergamena e il banco da lavoro, poi tagliate la corda vicino al muro per sbloccare la scorciatoia. Andate ira a sinistra, sconfiggete i nemici e usate la trave per andare al punto di meditazione. Proseguite lungo il cornicione e sopravvivete all’imboscata. Sfruttate l’abilità della vostra alleata per salire al secondo piano e prendere la pergamena poco più avanti. Usate la forza per spostare la cassa e sfruttatela per salire oltre le statue. Andate ora con la vostra alleata al punto d’incontro. Segui il percorso con Merrin fino al punto di meditazione. Davanti a quest’ultimo troverete un eco e, sulla destra, una pergamena.

Seguite Merrin fino a quando non sgominerà un gruppo di imperiali da sola, allora andate a sinistra e salite sul muro segnato per prendere una pergamena. Scendete invece dal muro e arrampicatevi sulla parete con il rampino per proseguire. Salite al secondo piani della struttura, abbattete i nemici e aprite la cassa a destra del tavolo da lavoro, poi proseguire sulla passerella a sinistra. Salite la parete, sconfiggete i nemici sul tetto e sbloccate la scorciatoia. Scendete nella zona con tutti nemici abbattuti e preparatevi ad abbattere il vostro primo Skriton. Per agevolarvi nella sfida, vi ricordiamo di usare il potere di Merrin sempre se potete, così da bloccare a terra la creatura. Sconfitta potrete usare il rampino per proseguire.

Vi trovate nell’Oasi Divina e, davanti alla prima tenda, troverete un eco. Domate uno Spamel e proseguite nel deserto. Inizierà una sequenza in cui dovrete semplicemente seguire Merrin, fino a uno scontro con un AT. Usate il potere della vostra compagna sulla macchina per bloccargli le gambe e attaccatela quando non vi lancia le mine. Dopo il filmato seguite il sentiero per trovare una capsula in grado di aumentarvi gli stim massimi, poi seguite Merrin.

Star Wars Jedi Survivor Guida Completa: Koboh

Tornati al saloon avrete tante nuove attività disponibili. Parlare con i vari membri della locanda vi darà informazioni su alcuni segreti molto interessanti del pianeta. Al piano superiore troverete Zeta, a cui potete vendere i dischi dati per oggetti o cosmetici. Uscite dal saloon e davanti a voi ci sarà il negozio Doma. Entrateci e parlate con lei per vedere l’inventario. Se avrete seguito la guida fin qua, potrete acquistare il primo oggetto, che è una chiave per la stanza chiusa del negozio. Al suo interno troverete uno stim da aggiungere al vostro equipaggiamento. Ora andate a destra del saloon e seguite il percorso. Vi troverete in una zona con dell’acqua a sinistra e un buffo personaggio. Parlateci e lui vi aspetterà al saloon per future missioni.

A sinistra dello specchio d’acqua vedrete un animale volante, che potrete usare per andare dall’altra parte. Troverete una casetta abbandonata, sconfiggete i predoni lì e usate la forza per entrare nel seminterrato. Parlate con il robot per reclutarlo e continuate a scendere nelle profondità per capire cosa è successo alla gente qui. Vi troverete nelle caverne di Phon’Qi. A destra potrete salvare al punto di meditazione. Alle spalle della casa, invece, troverete una scorciatoia da sbloccare. Per andare sopra l’edificio, dovrete andare a sinistra dell’abitazione e prendere la cavalcatura che vi aspetta nella grotta. Usate l’animale per andare a destra della casa in cima al muro che potrete attraversare. Eseguite un doppio salto e sfruttate la parete per salire. Passate dall’altra parte usando i tubi metallici e andate a destra per sbloccare le bombe di prossimità.

Posizionatevi sopra il tetto da lì e usate una bomba per distruggere il muro interno della casa. Saltateci dentro per prendere uno stim, poi tornate allo specchio d’acqua iniziale. lEntrate in acqua e usate il rampino per accedere all’area Ascesa alla montagna. A sinistra troverete una pianta rara e un frammento di priorite, mentre a destra un campo di forza con due imperiali. Parlateci e usate la Forza per manipolarli, poi passate oltre. Per continuare la missione “Studia Tanalorr su Kaboh” dirigetevi all’estremo nord della meta meridionale, dove dice la mappa. Usate la cavalcatura volante per andare oltre. Volate dritti per raggiungere la Spaccatura Ignota. Salite sui rampicanti e riposate al punto di meditazione. Prendete la cavalcatura volante e passate sopra al geyser per andare oltre, poi partirà un filmato con uno scontro. Una volta finito, sbloccherete le taglie di Caij e potrete dedicarvi a scontri contro nemici molto potenti quando vorrete.

Salite ora a destra del piccolo tempio, usando il muro. Sconfiggete i nemici animali lì e andate al punto di meditazione. Salite con il rampino sulla sinistra, verso un marchingegno che richiede una pallina di energia. Per trovarla, andata alla vostra destra ed entrate nel campo addestramento jedi. Sconfiggete il robot e passate nella fessura al centro della sala. Attraete il cubo sopra di voi per usarlo come scala. Tornate nella sala prima e usate la forza per muovere il marchingegno verso gli arbusti neri.

Ora tornate dalla strumento che emette il raggio, prendete la palla e tiratela nel luogo appena distrutto. Passate dall’altra parte e portatevi l’oggetto fino all’emettitore laser che avete visto prima. Puntatelo in basso a destra e sbloccate il geyser. Scendete giù e prendete la cavalcatura volante per sfruttare io jet di vapore. Non usate subito il getto: scendete nella zona poco sotto, sconfiggete in nemici e recuperate la pianta di zona, oltre che a un disco dati. Sbloccate la scorciatoia e tornate alla cavalcatura.

Sfruttate il getto per arrivare al tempio jedi. Fate fuori i robot ed avanzate. A destra cadrete giù e dovrete affrontare due nemici potenti. Usate poi la Forza per aprire una breccia sopra di voi e usate la pallina di kobomateria per spostarla all’altro meccanismo, così da sbloccare la porta. Avanzate e potrete usare il macchinario nella stanza per insegnare a BD-1 a spruzzare kobomateria sulle superfici. Usate il vostro compagno per tracciare una percorso unico che va dal raggio al punto luminoso sopra il macchinario per sbloccare il disco dati e un altro che congiunge il raggio con la materia al muro per sbloccarlo e arrampicarvi. Prendete la pallina usata prima e rimettetela nello spara kobomateriale. Sfruttate la nuova abilità di BD-1 per sbloccare il disco dati luccicante sulla parete e per aprirvi un passaggio a destra sul muro.

Salite e prendete l’essenza della forza. Ora che siete al secondo piano, riprendete la pallina di prima e spostatela nella spaccatura sul muro sopra di voi. Attraversate e riprendetela, poi uscite. Vi troverete davanti a un altro spara raggi, usata la pallina trovata prima e sfruttate il fascio kobo per liberare il passaggio e il geyser. Prendere la cavalcatura volante a sinistra e sfruttate la corrente d’aria per avanzare. Nella nuova zona, andate a sinistra per entrare in una spaccatura nella parete. Fate cadere la cassa a destra per bloccare la porta e portate la pallina allo strumento che emette raggi kabo.

Sfruttate l’abilità del robottino per aprire un varco vicino alla cascata e recuperare l’essenza della forza. Poi tracciate con la kobomateria un percorso che va dal raggio alla materia nera dietro la cascata. Non potrete farlo dal davanti, perché l’acqua bloccherà il getto. Fate quindi passare la materia alle spalle della cascate, da dentro la stanza di prima. Liberate il varco e mettete la pallina sullo strumento amplificatore e liberate l’ultimo geyser. Usata la cavalcatura alata per raggiungere la vetta della zona. Riposate al punto di meditazione del Gran Cortile, poi affrontare il boss. Una volta sconfitto entrate nell’edificio e recuperare l’artefatto nella stanza a sinistra. Fortezza di Kah’lin: nemico leggendario, frammento di priorite e poncho nella cassa tesoro. Abissi melmosi: disco dati nella zona con dei nemici e una cavalcatura

Luna di Koboh

Arrivati sul pianeta prendete l’ascensore e seguire io percorso a destra per entrare nel laboratorio. Da qui inizia un percorso dritto, fino alla prima imboscata nemica. Guardate in quell’angolino e usate la forza per passare, poi sfruttate il tubo per raggiungere la nuova zona. Sconfiggete i nemici davanti a voi e il mini boss Granguardia. Usate la forza sul muro a sinistra per passare e dirigetevi alle zone elettrice. Passate appena i raggi si fermano e poi fatevi cadere per seguire il percorso. Saltate sulla sinistra verso la grata e salite verso la zipline. Prima di andare avanti, passate a destra, attivate la scorciatoia e dondolate sul tubo per passare sopra ai getti bollenti. Vi troverete in una piccola area con uno squarcio e un disco dati sulla sinistra.

Per completare la sfida vi consigliamo di usare la forza in modo repulsivo, così da sgominare le orde velocemente. Una volta fatto tornate alla zip line. Saltate da un filo all’altro per evitare l’elettricità, poi sbloccate la scorciatoia a destra e salvate. Andate ora a sinistra e continuate sulle grate di metallo verso l’alto. Ora inizierà un pezzo con solo grate elettrificate e zip line, ma tranquilli: è tutto dritto. Arrivati alla nuova area, sbloccate la scorciatoia a sinistra e andate verso il campo magnetico per parlare con i nemici.

Fatto ciò, andate a destra, cadete giù, sconfiggete le bestie e recuperate il disco dati in quella piccola fogna. Usate il rampino sul droide per risalire, ma non andate subito alla grata, poiché a destra ci sarà un’altra macchina a cui agganciarsi, che vi condurrà a una essenza della forza. Poi tornate alla grata e salite, lì troverete un altro disco dati e un eco. Continuate sul quel piano per arrivare alla zona sopra i nemici di prima.

Sbloccate la scorciatoia a sinistra, poi cadete giù per abbatterli. Usate la parete per salite e preparatevi a un lungo platform tra piattaforme elettrificate. Nella zona con un singolo droide che vi sparerà, salite sulla sua vedetta per recuperare un disco dati, poi avanzate. Vi troverete in un’area con fasci elettrici e un gran numero di nemici a spararvi. Seguite il percorso e sfruttate il droide per salire sulla piattaforma. Una volta in cima, andate a destra per riposare al punto di meditazione. Ora fate oscillare la piattaforma davanti a voi, poi mettetecivi sopra e usate il rampino per salire sulle grate. Seguite il percorso fino al laboratorio principale, recuperare l’oggetto e sconfiggete il mini boss. Avete sbloccato un nuovo stile. Andate a sinistra per continuare, testate la vostra abilità con i pochi avversari rimasti e sbloccate la scorciatoia definitiva per tornare alla Mantis.

Jedha

Ritornate su Jedha e parteciperete ad una missione di soccorso. Seguite Merrin fino alle cavalcature e avrete un’intera nuova zona da esplorare. Andate dove è segnato sulla mappa per trovare la via al tempio abbandonato. Sconfiggete il mini boss con la vostra alleata e usate il muro a destra per salire al secondo piano. A questo punto vi dividerete. Proseguite verso il tempo, entrate e andata in fondo. Scorgerete una cassa, usate la Forza per spostarla leggermente a destra e recuperate il baule. Poi tornate al centro della sala, usate la Forza in alto a sinistra e liberate il cavo. Tenetelo stretto e cadete di sotto. Liberate così il cubo bloccato e usate la Forza per attrarlo. Sfruttate l’oggetto per salire verso l’insenatura che avete aperto. Proseguire sopra e usate la corda per salire sopra i piccoli archi di pietra. Andate su quello a destra e poi aggrappatevi al cornicione della casa.

Entrateci e sotto troverete un mappa, oltre che a un’ambita pergamena. Ora riprendete la rampa di scale e salite al secondo piano. Per raggiungere il punto di meditazione, andate a sinistra e passate nell’insenatura. Mettete il blocco davanti alle raffiche di vento e tornate indietro per passare verso l’obiettivi. Passate sopra le grate e fatevi cadere giù per agganciarvi ai tubi. Seguite il percorso e salite, senza mai saltare da una pedana all’altra. Abbattete i nemici, poi continuate verso il relitto dell’Impero. Sconfiggete la bestia e curiosate in giro. Potrete scannerizzare con BD-1 il corpo di un ufficiale imperiale e, dietro il relitto, troverete anche un baule. Procedete oltre e seguite il percorso, fino a una zona che nasconde una tetra cripta. Prendete la pergamena alla fine della stanza e vi troverete dinnanzi a un segreto, difeso da un enigma.

A questo punto tornate da dove siete arrivati e guardate in alto. Usate la Forza per attrarre la colonna gigante e sfruttate il muro per arrampicarvi. Seguite il percorso e salute nella cavità della roccia, qui potrete – finalmente – reclutare il giardiniere, che vi aspetterà su Kaboh. Salite ancora un po’ sullo stesso rifugio per scoprire una strana composizione in pietra, che vi mettiamo qui sotto. Potrete anche saltare in quella direzione per prendere un’ambita pergamena. Ora tornate nella cripta precedente (potete usare l’ascensore nella zona dove avete visto la soluzione dell’enigma) e usate la Forza per attrarre le pietre incastonate nel muro. Nella stanza segrete troverete uno stim aggiuntivo e, usando la Forza in basso a sinistra, vedrete il vostro amico dell’acquario. Parlateci e attendete l’animazione per ottenere un pesce raro. Sbloccate anche la scorciatoia a destra prima di andare.

Tornate in cima al rifugio del giardiniere, dove avete visto le pietre dell’enigma e guardate a destra. Lì scorgerete un muro che sarà possibile scalare. Seguire il percorso e saltate con il vento alla spalle verso il punto di meditazione. Usate la Forza sulla grata e ricongiungetevi con Merrin. Sconfiggete i nemici e chiedere alla vostra compagna di usare la magia per andare oltre. Usate la Forza verso il muro e poi saltate con il vento alla spalle verso le rovine. A sinistra troverete un eco, a destra una spaccatura per procedere. Attraete i blocchi di muro per crearvi un passaggio, poi aggrappatevi al soffitto per giungere davanti al pilastro centrale. Corretegli incontro e poi scivolate giù. Usate la Forza verso la porta e buttatevi, poi partirà un filmato.

Ora avete sbloccato il fortissimo scatto aereo. Sfruttate la nuova abilità per dirigervi al tempio e procedere verso l’entrata. A destra della porta distrutta troverete anche un nemico con una pergamena. Passate tra le macerie dell’entrata e andate oltre (non dovete fare altro, andate dritti). Ascoltate l’eco nella stanza successiva e poi riposate nel punto di meditazione. Seguite il percorso davanti a voi e passate sopra la trivella. Seguite il semicerchio e liberate la scorciatoia al centro, poi tuffatevi in acqua sulla sinistra. Attraversate il tratto e arriverete dinnanzi a una grande porta con un enigma ad ostacolarvi.

Usate la Forza sulla porta a destra, poi tirate il gancio per far passare il pezzo di porta oltre la metà. Usate il gancio di sinistra per tirare la corda e bloccarla dietro di voi, poi usate la forza per spostare l’ingresso creato con i due pezzi nella zona centrale. Seguite il filmato, poi sbloccherete l’abilità di passare oltre i campi verdi. Riposate al punto di meditazione e proseguite. Superate la trivella con Merrin e rientrate nel tempio, poi usate la zip line al centro per andare oltre. Andare a destra e oltrepassate il campo di forza, lì vicino al punto di meditazione troverete una pergamena. Preparatevi allo scontri finale con la trivella. Non preoccupatevi, bastano tempismo e ritmo con la magia di Merrin.

IN AGGIORNAMENTO