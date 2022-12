Non è la prima volta che parliamo di Star Wars Jedi Survivor in questi termini, dato che si tratta sì di dettagli nuovi, ma sempre coerenti con le precedenti dichiarazioni di Cameron Monaghan. Stavolta però le nuove informazioni riguardano la natura di questo titolo: a quanto pare il seguito di Fallen Order sarà più cruento rispetto al suo predecessore, sia in termini di gameplay che di narrazione.

Star Wars Jedi: Survivor rating suggests the game will be more violent than the predecessor according to Singapore rating commission

It has received an "ADV16" age rating the game has severed limbs and rude words such as "damn", "hell" and "bastard".https://t.co/zUsa4pMyIt pic.twitter.com/Lbw01iVNi0

