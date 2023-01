In un recente video pubblicato sul canale di Game Informer, Cameron Monaghan, protagonista del nuovo Star Wars Jedi: Survivor, ha deciso di accennare qualche dettaglio in più riguardo alla trama. Le sue dichiarazioni sono state, inoltre, accompagnate da alcune scene direttamente dal videogioco, in uscita nei prossimi mesi.

Non è affatto la prima volta in cui l’attore anticipa qualcosa in più sulla narrazione del titolo e sulla sua identità estetica e morale. Già in precedenza lo avevamo sentito definire Star Wars Jedi: Survivor come un titolo molto più “violento”, “cupo” e “serio” rispetto al suo predecessore. Il suo stesso protagonista è cambiato, e nel tempo in cui lo abbiamo perso di vista la sua vita ha vissuto alcune trasformazioni importanti plasmandolo, almeno a quanto sembra, anche nel profondo.

Durante questa recente intervista con Game Informer, Monaghan ha confermato nuovamente tutte le sue precedenti dichiarazioni in questo senso, aggiungendo che il suo Cal Kestis si troverà ad affrontare anche alcune scelte molto difficili lungo il suo percorso. Non sappiamo ancora il perché, ma sembra che in Star Wars Jedi: Survivor, Cal entrerà in contrasto non solamente con e stesso ma anche con i suoi attuali compagni di viaggio e amici. Non conosciamo ancora la natura di questi momenti specifici di cui l’attore ha accennato, anche se risulta interessante il constatare l’ingresso di nuovi personaggi all’interno di una storia in espansione.

Atteso per il 17 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X/S, Jedi Survivor sembra promettere moltissimo in termini di scrittura, con una generale maturazione anche per quanto concerne il contesto ancora tutta da scoprire.