Steam potrebbe aver appena rovinato uno degli annunci dei The Game Awards 2022. Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, infatti, il client di Valve ha appena svelato quella che sembra essere la data di uscita di Star Wars Jedi: Survivor, sequel di Fallen Order, annunciato nella parte finale del 2021.

Come riportato dal client di Valve, la data di uscita di Star Wars Jedi: Survivor sembrerebbe essere fissata per il 16 marzo 2023, almeno in Europa. Negli Stati Uniti d’America invece la data riportata sulla pagina Steam del gioco indica il 15 marzo 2023. Difficile ovviamente che si tratti di un errore, più probabile invece una differenza a livello geografico in base al fuso orario. Al momento non sappiamo se la data di uscita sia stata cancellata, ma lo screenshot che siamo riusciti a catturare nei primi minuti testimonia appunto il clamoroso errore da parte di Valve.

Al momento non è chiaro se la data di uscita sia quella ufficiale oppure no. Come ben sappiamo, diversi publisher e sviluppatori caricano in anticipo le release date sui vari database degli store digitali. La pubblicazione anticipata però ci lascia intendere che almeno il periodo di uscita sarà proprio quello primaverile. In caso si trattasse di un errore, la release date potrebbe slittare di appena un paio di settimane o poco più, sempre ovviamente che in EA e in Respawn non si sia deciso di optare per un rinvio interno.

