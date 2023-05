Che le performance di Star Wars Jedi Survivor siano deludenti non è un mistero, dopotutto già nella nostra recensione (console) avevamo chiarito che le prestazioni ci avevano molto deluso. Su PC la situazione è ancora più drammatica e ci vorranno settimane prima che possa essere in condizioni ottimali.

Constatato ciò, Digital Foundry si è messa all’opera per analizzare le varie versioni ed è giunta a una conclusione abbastanza chiara e anche piuttosto incredibile. La modalità 30 fps, infatti, sembra andare abbastanza bene, ma quando si attiva quella dedicata al frame rate più elevato, le cose cominciano a essere problematiche.

Su PS5 (e di conseguenza anche su Xbox Series X), il gioco utilizza una risoluzione dinamica che da 1440p arriva quasi ai 720p nelle zone aperte di Koboh. A conti fatti un risultato molto negativo che conferma ancora una volta un’ottimizzazione generale davvero superficiale. Un gran peccato considerando la qualità del prodotto nel suo insieme.

Respawn ed EA stanno lavorando duramente per migliorare le prestazioni e sono già attese diverse patch nel corso dei prossimi giorni. È chiaro che dovremmo attendere ancora un bel po’ per riuscire a giocare al nuovo capitolo di Star Wars Jedi con performance meritevoli. Fino ad allora, il consiglio è quello di giocarlo a 30 fps su console e aspettare almeno un’altra patch per quanto riguarda le versione PC.