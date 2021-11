Star Wars: Knights of the Old Republic, annunciate le splendide limited edition

La versione originale di Star Wars: Knights of the Old Republic sta per ricevere due limited edition, creata dai ragazzi di Limited Run Games. Si tratta di una delle limited edition più ricche di sempre, con diversi gadget creati per l’occasione e indirizzati ai fan del gioco.

Cosa include però questa speciale versione di Star Wars: Knights of the Old Republic? Tanti, tantissimi bonus, spalmati appunto su due diverse edizioni. La versione per PC è sicuramente la più completa, visto che contiene al suo interno anche una chiavetta USB a tema, contenente all’interno il gioco vero e proprio. Per il resto, i contenuti sono identici per Nintendo Switch. E quindi tutti i giocatori interessati potranno prenotare il pacchetto chiamato Premium Edition che contiene la Eboìn Hawk Metal Pin, il certificato di autenticità, una moneta commemorativa e un case molto particolare, oltre che la Big Box e un poster reversibile. La Limited Master Edition invece include tutti i contenuti precedenti, più un set di carte Pazaak, un tagliacarte a forma di Viroblade, una riproduzione in miniatura della Hilt di Darth Revan e una guida strategica con copertina rigida.

Come al solito, Limited Run Games non produrrà in eterno questa speciale limited edition. Al momento, a quanto pare, il pacchetto di Star Wars: Knights of the Old Republic sarà distribuito solamente in 4.000 pezzi per ogni versione. Il prodotto andrà in pre-order solamente dal 19 novembre 2021 e il totale richiesto per l’acquisto della Premium Edition è di 89,99 Dollari, mentre quello per la Limited Master Edition è di 174,99 Dollari.

Se avete già giocato la versione originale di Star Wars: Knights of the Old Republic, vi invitiamo allora ad attenderne il remake. Annunciato lo scorso settembre, la nuova versione del gioco sarà disponibile tra qualche tempo per PC, PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X. Al timone dello sviluppo non sappiamo ancora chi ci sia, ma sappiamo che in qualche modo è coinvolta Aspyr Media, software house specializza nei porting per console e PC. La speranza, ovviamente, è che il gioco faccia capolino almeno ai prossimi The Game Awards, in programma il 10 dicembre 2021 presso il Microsoft Theater di Los Angeles.