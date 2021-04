Star Wars Knights of the Old Republic Remake sarebbe in sviluppo

Secondo il noto giornalista Jason Schreier, Star Wars Knights of the Old Republic Remake è realmente in sviluppo presso gli studi di Aspyr Media: già autori dei porting su Mac, Linux, iOS e Android dell’originale opera di BioWare del 2003, nonché dei recenti porting su console di Star Wars Jedi Knight ed Episode 1 racer. Jason Schreier ha lanciato il rumour durante un’intervista su MinnMax show, ma vi invitiamo sempre a prendere con le pinze la rivelazione del giornalista, almeno fin quando non avremo conferme ufficiali.

Altri rumour meno recenti, prevedevano invece lo sviluppo di un vero e proprio nuovo KOTOR. Chi avrà ragione? Purtroppo, è ancora presto per dirlo, ma vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per non perdervi nulla a riguardo. L’universo di Star Wars, continua quindi ad essere anche al centro della ‘galassia videoludica’, con le recenti conferme di un titolo della saga affidato a Ubisoft (per leggere il nostro editoriale su ciò che vorremmo dal titolo, cliccate qui).

Per chi non conoscesse il titolo, ecco di seguito la descrizione: “Quattromila anni prima dell’ascesa dell’Impero Galattico, la Repubblica è sull’orlo del collasso. Darth Malak, l’ultimo apprendista superstite del Signore Oscuro Revan, ha scatenato un invincibile esercito Sith che ha colto l’intera galassia alla sprovvista. Schiacciata ogni resistenza, la conquista di Malak ha disperso l’Ordine Jedi, ora più vulnerabile che mai dopo la caduta di innumerevoli Cavalieri in battaglia e la diserzione di molti altri per servire il nuovo Maestro Sith“;

“Nei cieli sopra Taris, un pianeta dell’Orlo Intermedio, una flotta da guerra dei Jedi affronta le forze di Darth Malak in un disperato tentativo di scongiurare il dominio galattico dei Sith. Centinaia di Cavalieri Jedi sono già caduti in battaglia contro gli spietati Sith. Tu sei l’ultima speranza dell’Ordine Jedi. Riuscirai a scatenare l’incredibile potere della Forza per salvare la Repubblica? Oppure cederai anche tu al Lato Oscuro? Eroe o malvagio, salvatore o conquistatore… solo tu puoi determinare il destino dell’intera galassia!“.