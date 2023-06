Lo Ubisoft Forward di oggi si è concluso con una gemma preannunciata che tutti stavamo aspettando, ovvero un primo sguardo al gameplay di Star Wars: Outlaws, titolo annunciato ieri e realizzato in collaborazione con Lucasfilm. Inoltre, è stato svelata la finestra d’uscita, prevista per il 2024.

Il video mostra la protagonista alle prese con un covo di guardie imperiali, sfruttando il blaster per disfarsi dei nemici e cercando di rimanere inosservata il più possibile tramite l’interazione con gli oggetti presenti nell’ambiente. Una volta uscita, Kay Vess monta a bordo di una moto volante e sfreccia via, utilizzando anche un’abilità per rallentare il tempo per seminare ed eliminare gli inseguitori.

Inoltre, il trailer ci fa scoprire che potremmo scegliere tra diverse opzioni di dialogo, stando a indicare che queste probabilmente avranno un impatto sulla storia. Un’altra scoperta interessante è che potremo pilotare la nostra nave, volando attraverso l’iperspazio, sfuggendo all’Impero e raggiungendo vari pianeti.

La resa grafica, almeno nelle cutscene, sembra davvero spettacolare, mentre nei momenti in-game non raggiunge quella ottenuta da Electronic Arts con Star Wars Jedi. Nonostante ciò, l’interesse per questo titolo è veramente altissimo, anche se dovremo aspettare per saperne di più.