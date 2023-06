Gli sviluppatori di The Division hanno appena svelato Star Wars: Outlaws, titolo che uscirà a brevissimo: nel 2024. Il gioco ambientato nella Galassia Lontana, Lontana è stato annunciato con un trailer cinematografico, mentre domani, durante lo Ubisoft Forward, è stato promesso un esteso video gameplay.

Per ora non si sa nulla su Star Wars: Outlaws, ma dal breve trailer possiamo evincere che saremo nei panni di una cacciatrice di taglia, alle prese con vari creditori e, ovviamente, con l’Impero. Non ci resta che attendere domani per scoprirne di più.

Il gioco, come tutti gli altri annunciati durante l’Xbox Showcase, sarà presente sul Game Pass dal day one. Non sappiamo ancora se uscirà su altre piattaforme.