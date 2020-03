Star Wars Project Maverick: apparso sul PS Store europeo, nuovo annuncio in arrivo?

Che la saga di Star Wars è una delle più amati da grandi e piccini è praticamente risaputo, il brand è riuscito ad accaparrarsi una enorme fetta di pubblico in tutto il mondo. Se i film creati da George Lucas sono riusciti a portare migliaia di persone nello spazio, anche i videogiochi riescono a generare il cosiddetto”hype” tra la gente. Proprio in queste ore l’account Twitter PSN Releases, il database del PlayStation Store europeo, è stato aggiornato portando con sé una nuova entrata: Star Wars Project Maverick.

Non abbiamo idea di che cosa si tratta, essendo solo una immagine possiamo soltanto cominciare a speculare. Che Star Wars Project Maverick possa essere il nome di un nuovo gioco di Electronic Arts in dirittura di arrivo e svelato in anticipo dal PlayStation Store europeo? Effettivamente sappiamo che EA Motive è al lavoro su un nuovo progetto minore targato Star Wars che potrebbe essere questo. Oppure, che si tratta di una esperienza in realtà virtuale per PlayStation VR? Qui sotto vi lasciamo l’immagine in questione.

The game Maverick has been added to the european PSN! pic.twitter.com/H0wmojX4S1 — PSN releases (@psnrelease) March 4, 2020

Maverick, oltre ad essere il protagonista di Top Gun, è anche un libro datato 1979 dal nome Maverick Moon. Scritto da Eleanor Ehrhardt ed illustrato da Walter Wright racconta la storia di Luke Skywalker che, grazie all’aiuto della Forza e dei suoi amici, cerca di distruggere una Luna in rotta di collisione con la sua base. Nonostante si tratti di un libro per bambini, questo può aiutare a scoprire qualche dettaglio in più sul progetto anche per il fatto che la copertina potrebbe suggerire una sorta di gioco di volo e combattimento tra navi spaziali. Non ci resta quindi che aspettare ulteriori dettagli a riguardo.

