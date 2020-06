Star Wars Squadrons si mostra con un primo gameplay

Giusto qualche giorno fa Electronic Arts aveva anticipato con un primo annuncio ufficiale uno dei prossimi giochi in uscita. Parliamo di Star Wars Squadrons, il primo titolo sviluppato da EA Motive, team aperto nel 2015 con sede a Montrèal. Con il primo teaser abbiamo avuto ben poche informazioni, ma è stato possibile intuire che il titolo ci riporterà a scontrarci in intense battaglie spaziali a bordo dei Tie Fighter della resistenza o degli X Wind dell’Impero.

Durante l’EA Play di questa notte, abbiamo finalmente potuto mettere gli occhi su una sezione di gameplay, che si è mostrata subito dopo aver riproposto il trailer di annuncio pubblicato qualche giorno fa. Lo spezzone di gameplay di Star Wars Squadrons ci ha permesso di entrare nell’abitacolo delle navette spaziali più iconiche della saga fantascientifica. Inoltre il filmato ci ha permesso di dare un occhiata a diverse cutscene inedite che porteranno avanti la narrazione e al sistema di personalizzazione dei protagonisti e degli interni dei propri velivoli spaziali.

Star Wars Squadrons farà vivere ai giocatori una campagna in giocatore singolo in cui prenderà i panni di ben due protagonisti personalizzabili, uno facente parte della Ribellione e uno all’interno di una squadriglia dell’Impero. La storia che viene narrata è ambientata dopo la battaglia di Endor nel finale di Episodio 3 Il Ritorno dello Jedi, dopo la distruzione della seconda Morte Nera. Squadrons propone anche delle modalità multigiocatore suddivisa in diverse tipologie di battaglie spaziali da affrontare con piloti di tutto il mondo. Tra queste ci sarà anche una modalità chiamata Fleet Battle, che permetterà a quattro giocatori di unire le forze partendo dal creare una strategia comune per riuscire a distruggere un intera flotta di nemici controllati dalla IA

Star Wars Squadrons uscirà il prossimo 2 ottobre sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC. Come già dichiarato qualche giorno fa, il nuovo titolo di Star Wars supporterà il cross platform e diversi caschi per la realtà virtuale. Cosa ne pensate di Star Wars Squadrons? Vi ha convinto lo spezzono che è stato mostrato durante quest’ultimo EA Play? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.