Star Wars Squadrons, migliori joystick | Ottobre 2020

Il 2020 è un anno che sta regalando grandissime soddisfazioni a tutti gli amanti dei simulatori di volo. Che siano prettamente simulativi come il nuovo Microsoft Flight Simulator o più improntati sulle battaglie spaziali come il recentissimo Star Wars Squadrons, i giocatori di tutto il mondo in questi ultimi mesi stanno volando parecchio sulle proprie piattaforme di gioco preferite. Il nuovo titolo ambientato nell’universo di Star Wars, sviluppato da EA Motive, mette i giocatori negli abitacoli dei caccia stellari più famosi dell’intera saga spaziale. Tra una campagna da affrontare in giocatore singolo e una serie di modalità da fruire online insieme al proprio battaglione facente parte della Resistenza o dell’Impero, il nuovo gioco di Star Wars è già arrivato ed è compatibile con la maggior parte dei joystick in commercio.

Data la vasta scelta di tipologie di periferiche e joystick, prima di proseguire con lo stilare quelli che sono i migliori hardware sul mercato, va fatta una premessa necessaria per capire meglio qual è il prodotto più adatto alle vostre singole esigenze. Ecco quindi quali sono le principali impostazioni utilizzate:

HOSAK – Hands on Stick and Keyboard: in questo setup con una mano si utilizza il joystick e con l’altra la tastiera;

– Hands on Stick and Keyboard: in questo setup con una mano si utilizza il joystick e con l’altra la tastiera; HOSAM – Hands on Stick and Mouse: configurazione molto simile alla precedente, invece della tastiera il giocatore utilizza un mouse in una delle due mani;

– Hands on Stick and Mouse: configurazione molto simile alla precedente, invece della tastiera il giocatore utilizza un mouse in una delle due mani; HOSAS – Hands on Stick and Stick: setup che presenta due stick, uno per mano. Realismo ai massimi livelli ed esperienza di gioco ancor più coinvolgente;

– Hands on Stick and Stick: setup che presenta due stick, uno per mano. Realismo ai massimi livelli ed esperienza di gioco ancor più coinvolgente; HOTAS – Hands on Throttle and Stick: sono presenti sia un joystick che una manetta. I due accessori possono anche essere uniti in un unico prodotto. Si tratta della soluzione più apprezzata da diversi appassionati del genere.

Migliori joystick per Star Wars Squadrons

Miglior joystick economico – ThrustMaster T.Flight Stick X

Se non siete intenzionati a spendere troppo, ma volete assolutamente provare l’ebrezza di star pilotando un caccia spaziale nel bel mezzo di un combattimento; allora potete puntare sul ThrustMaster T.Flight Stick X. Non sarà di certo una periferica full optional, ma questo joystick è il perfetto punto di partenza per godere al meglio questo genere di esperienze videoludiche e dei combattimenti spaziali proposti in Star Wars Squadrons. Il prodotto propone al giocatore un’ottima precisione ed ergonomia e ben 4 assi e 12 pulsanti programmabili; stiamo parlando di un hardware solidissimo e un più che ottimo joystick entry level, il tutto ad un prezzo accessibile.

Miglior joystick per VR – Logitech G X56 H.O.T.A.S.

Siete possessori di un casco per la realtà virtuale? Ottimo, l’accoppiata con la periferica Logitech G X56 H.O.T.A.S. saprà darvi la sensazione di esser stati teletrasportati nell’abitacolo di un X-Wing o di un TIE Fighter presenti nella flotta di navicelle di Star Wars Squadrons. Non solo uno dei setup più consigliati da abbinare alla VR, ma anche uno dei migliori joystick con HOTAS che ci sono sul mercato. Di certo non economico, ma se cercate l’esperienza definitiva per volare in realtà virtuale l’avete appena trovata.

Miglior joystick anche per mancini – ThrustMaster T-16000M FCS

Siete mancini e non riuscite proprio a trovarvi a vostro agio con le molteplici periferiche sul mercato? ThrustMaster, con il proprio T-16000M FCS ha prodotto un joystick pensato proprio per tutti i giocatori che prediligono la mano sinistra. Parliamo di una periferica di ottima fattura che mette sul tavolo una grande precisione anche nei più piccoli spostamenti, un design ergonomico e 16 pulsanti con identificazione fisica. Da tenere assolutamente d’occhio anche il pacchetto che comprende joystick, pedali e sistema HOTAS.

Miglior joystick in assoluto – ThrustMaster 2960738 HOTAS Warthog Flight Stick

La miglior periferica del genere che potete trovare attualmente sulla piazza. Se siete in cerca di una resa dei comandi praticamente impeccabile e non volete badare a spese pur di avere un’esperienza di volo spaziale definitiva; allora il ThrustMaster Hoster Warthog Flight Stick è ciò che stavate cercando da tempo. Un joystick solido fatto con materiali di altissima qualità e che presenta 55 pulsanti e led programmabili. Con questa periferica vi sentirete davvero al comando di un X-Wing o di un TIE Fighter a viaggiare nell’universo di Star Wars Squadrons.

